Ключовий епізод поєдинку трапився на 102-й хвилині. Рахім Стерлінг у фірмовому стилі пірнув у штрафному майданчику після легкого контакту з опонентом – оборонцем Аталанти Йоакімом Меле. Жоден із повторів не дав чіткої відповіді, чи був пенальті. А якщо був дотик, то чи було його достатньо для фіксації фолу.

Тим не менше, арбітр Маккелі впевнено вказав на позначку. Так, звісно, він послухав думки своїх відповідальних за VAR колег. Та його впевненість лише переросла в самовпевненість. Нідерландець навіть не пішов поглянути повтори самостійно, хоча мав засумніватися бодай через скандальне реноме Стерлінга. Донецький Шахтар і Микола Матвієнко персонально не дадуть збрехати.

У всій цій ситуації найбільше повинно дивувати саме призначення Маккелі на матч такого рівня. За останні півроку він кілька разів опинявся в епіцентрі суперечливих моментів перед очима мільйонів уболівальників. Востаннє до 1/2 фіналу Євро-2020 – у матчі-відкритті цього ж турніру.

Саме бригада на чолі з Маккелі працювала в поєдинку Італія – Туреччина. Дивних рішень вистачило вже тоді. Апеннінці вірять, що мали пробити пенальті мінімум тричі. Та таке рідко трапляється навіть у вразливій Серії А. Проте, бодай один епізод – стовідсотковий одинадцятиметровий.

У першому таймі після прострілу Леонардо Спінаццоли з лівого флангу м'яч не просто влучив у руку Зекі Челіку. Турецький оборонець саме грав у м'яч. Рука точно не була в горезвісному "природному становищі", збільшувала об'єм тіла, та й відстань між суперниками була достатньою, щоб прибрати кінцівку. Але для Маккелі це – не пенальті.

Інша помилка того ж матчу стала абсолютно аматорською. Італійці Берарді та Інсіньє вирішили хитро розіграти кутовий, однак лайнсмен зафіксував офсайд. Так, положення поза грою, якого не буває при розіграші ударів від воріт, аутів і, звісно, кутових. Мабуть, такий "чудовий" арбітраж і став би останнім для бригади Маккелі на турнірі. Та врятувала їх... збірна Італії, яка всупереч рефері та його помічникам розгромила турків (3:0).

Далі нідерландець без особливих нарікань відсудив ще два матчі – Фінляндії проти росіян у 2-му турі групового етапу та поєдинок Англія – Німеччина в 1/8 фіналу Євро. Десь міг бути жорсткішим у рішеннях, десь послідовнішим. Та загалом враження від арбітражу Маккелі та компанії покращились. Принаймні, проколи не кидалися у вічі.

І ось нове призначення на матч "Трьох левів" і.. фіаско, яке можно було спрогнозувати. УЄФА в своєму виборі виявився недалекоглядним. Пам'ятаєте весняний гол-фантом Роналду в кваліфікації до ЧС-2022? Зірка Ювентуса забив сербам, а балканський оборонець вибив м'яч з-за лінії воріт. Той матч теж судив Маккелі, гол не зарахував і поцупив у Португалії важливі два пункти. А псевдорасистський скандал у матчі Ліги чемпіонів ПСЖ – Башакшехір? І на тому поєдинку працював Маккелі.

Певний час поліцейському в позафутбольний час щастило. Тут завинив лайнсмен, там – четвертий арбітр. Іншого разу зорі не так склалися. Принаймні, УЄФА в це вірив. Та провал у найвідповідальніший момент півфіналу чемпіонату Європи повинен стати тією межею, за якою Маккелі сховає форму арбітра й одягне знову однострій полісмена. Цього разу назавжди.

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