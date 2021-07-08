Королівський футбольний союз Нідерландів планує запросити Луї ван Гала на посаду головного тренера "ораньє", повідомляє Telegraaf.

"Це нездорова ситуація": де Бур прокоментував звільнення зі збірної Нідерландів

Нещодавно з крісла наставника збірної Нідерландів звільнили Франка де Бура після провалу на Євро-2020, де команда вилетіла в 1/8 фіналу від Чехії (0:2). Луї ван Гал залишається без клубу з 2016-го, коли його звільнили з Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, в очній битві Нідерланди здолали Україну на Євро-2020 з рахунком 3:2.

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