Ван Гал – головний претендент на тренерське крісло збірної Нідерландів
19:39 - Читать на русском
Луї ван Гал має шанс повернутись до тренерського ремесла вже найближчим часом.
Королівський футбольний союз Нідерландів планує запросити Луї ван Гала на посаду головного тренера "ораньє", повідомляє Telegraaf.
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Нещодавно з крісла наставника збірної Нідерландів звільнили Франка де Бура після провалу на Євро-2020, де команда вилетіла в 1/8 фіналу від Чехії (0:2). Луї ван Гал залишається без клубу з 2016-го, коли його звільнили з Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, в очній битві Нідерланди здолали Україну на Євро-2020 з рахунком 3:2.
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