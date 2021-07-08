Ліга конференцій, 1-й раунд кваліфікації, перші матчі за участю українців

Лієпая – Струга – 1:1

Голи: Додо, 31 – Ісені, 90+3

Ноа – КуПС – 1:0

Гол: Попович, 77 (аг)

Інтер Турку – Академія Пушкаша – 1:1

Голи: Каллман, 59 – Плсек, 76

Судува – Валмієра – 2:1

Голи: Горобсов, 27, Гаргалатзідіс, 90+5 – Кролліс, 35

Фехервар – Арарат – 1:1

Голи: Гайстер, 84 – Побуліч, 90+3

Ворскла стартує в Лізі конференцій з другого відбірного етапу, але вже знає потенційних суперників. Сьогодні вони зустрічалися – вірменський Ноа приймав фінський КуПС. Господарів на гру вивів український капітан Денис Дедечко – вихованець Динамо, який декілька років тому захищав кольори Ворскли між вояжами в Росію.

Вірмени менше створили за матч, але наприкінці зустрічі вибили переможний м'яч – гол Аветисяна переписали на автогол Поповича. Таким чином Ноа наблизився до Ворскли, однак попереду ще матч-відповідь 15 липня.

Юрій Ткачук вийшов у стартовому складі латвійської Лієпаї, проте не допоміг перемогти македонську Стругу – суперник на останніх секундах зрівняв рахунок. Іван Петряк відіграв весь матч за Фехервар проти Арарата. Угорська команда під завісу зустрічі забила, здавалося, переможний гол, однак вірмени встигли зрівняти рахунок.

Артем Фаворов залишився в запасі Академії Пушкаша, але вийшов вже на 6-й хвилині через травму партнера. У підсумку угорці розписали нічию з Інтер Турку. Євген Єфремов також розпочав на лаві запасних Судуви матч з Валмієрою. Українець вийшов на кінцівку зустрічі та допоміг литовцям вирвати перемогу.

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