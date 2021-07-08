Динамо дійсно отримувало пропозицію від італійської Дженоа щодо трансферу Супряги, інформує Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Динамо та Дженоа близькі до трансферу Супряги – італійський журналіст розкрив суму

Повідомляється, що італійці запропонували 7,5 млн євро, тоді як кияни прагнуть отримати 10 млн. Луческу вже дав згоду на перехід Супряги, оскільки очікує підсилення атаки. Цікаво, що у переговорах між клубами взяв участь колишній легіонер "біло-синіх" Мігель Велозу, який допоміг налагодити зв'язки власникам Дженоа та Динамо.

До слова, Супряга провів 31 матч у складі "біло-синіх" у минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери