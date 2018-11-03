Бланко Лещук отримав червону картку у матчі Малаги, Луго Кравця зіграв унічию

В матчах 12 туру Сегунди Малага поступилась Осасуні, а Луго зіграв унічию з Реус Депортіво. Густаво Бланко Лещук та Василь Кравець взяли участь у поєдинках.

Лідер Сегунди Малага на виїзді програла Осасуні. "Анчоуси" догравали матч у меншості – одразу два гравці були вилучені з поля. Одним із них став добре знайомий українським вболівальникам Густаво Бланко Лещук, який отримав 2 жовті картки.

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В іншому матчі Луго Василя Кравця на виїзді розписав нічию з Реус Депортіво. Українець провів на полі всі 90 хвилин та отримав жовту картку.

Попри поразку Малага залишилась лідером чемпіонату, набравши 25 очок. У Луго 13 пунктів та 14 позиція.

Нагадаємо, вчора Роман Зозуля забив гол ударом через себе за Альбасете.

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 12 тур

Реус Депортіво – Луго – 0:0

Осасуна – Малага – 2:1

Голи: Вільяр, 80, Р. Торрес, 83 – П. Торрес, 21

Вилучення: Хіско, 80 – Бланко Лещук, 74, Н'Діайє, 80

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