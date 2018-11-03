Карпати здолали Олімпік та здобули другу поспіль перемогу в УПЛ

Карпати втримали перемогу над Олімпіком у 14 турі УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Олімпік – Карпати в рамках 14 туру УПЛ 2018/19 розпочався о 19:30 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Після 13 турів Карпати набрали 13 очок та посідали 10 сходинку. Олімпік із 15 пунктами розмістився на одну позицію вище.

Львів'яни відкрили рахунок вже на 5-й хвилині. Мар'ян Швед втік від Пасіча на правому фланзі та прострілив у штрафний майданчик. Крістіан Понде з гострого кута пробив поміж ніг захиснику, а м'яч влетів у ворота. Цей гол дозволив Карпатам продовжити рекордну в історії клубу результативну серію у виїзних поєдинках – "леви" забивають на виїзді у 12-му матчі поспіль.

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Після забитого м'яча гравці Карпат завдали ще кілька ударів по воротах Олімпіка, які, втім, не несли особливої небезпеки. Господарі відповіли доволі небезпечним ударом Тейшейри на 33-й хвилині поєдинку – м'яч пройшов повз ворота. Перша половина гри так і завершилась мінімальною перемогою Карпат.

В дебюті другого тайму гості зобов'язані були забивати вдруге. Понде отримав м'яч у штрафному майданчику Олімпіка, проте неймовірним чином не влучив у ворота, пробивши вище. На 68-й хвилині Олімпік міг зрівнювати рахунок, проте Шевченко вчасно вийшов з воріт та перервав небезпечний простріл Тейшейри. Через дві хвилини господарі неточним ударом у виконанні Політила змарнували перспективний штрафний.

На 73-й хвилині Карпати отримали право на пенальті. Ігор Пасхал призначив 11-метровий за гру рукою після прострілу Шведа, який перед тим ефектно прокинув м'яч поміж ніг опоненту. Сам Мар'ян впевнено подвоїв рахунок – 2:0.

Вже у компенсований Пасіч скоротив відставання Олімпіка, проте Карпати все ж довели матч до перемоги, яка стала для львів'ян другою поспіль. Підопічні Мораіша набрали 16 очок та обійшли Олімпік в турнірній таблиці. Також Карпати обійшли Зорю та Десну, які ще не зіграли свої поєдинки 14 туру. У Олімпіка залишилось 15 очок – це 10 позиція.

УПЛ, 14 тур

Олімпік – Карпати – 1:2

Голи: Пасіч, 90+1 – Понде, 5, Швед, 73 (пен)