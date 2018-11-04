Яремчук дублем приніс Генту перемогу над Кортрейком, Генк Маліновського зіграв унічию з Брюгге

Відбулися поєдинки 14 туру чемпіонату Бельгії. Гент завдяки дублю Романа Яремчука здолав Кортрейк, а Генк Руслана Маліновського розписав нічию з Брюгге.

Гент Романа Яремчука та Ігоря Пластуна здобув вольову перемогу над Кортрейком. Яремчук оформив дубль, двічі вразивши ворота ударами головою. Форвард був замінений на 89-й хвилині. Ігор Пластун провів на полі весь матч. У складі Кортрейка Андрій Бацула всю гру провів у запасі.

Яремчук оформив дубль за Гент у ворота Кортрейка

В іншому матчі, який був центральним у турі, зустрічались лідери – Генк Руслана Маліновського та Брюгге. Українець відіграв весь поєдинок, який завершився з рахунком 1:1.

Після 14 турів Генк продовжує лідирувати в чемпіонаті, набравши 34 очки. У Брюгге на 3 пункти менше.

Гент піднявся на 5 місце (23 очки), у Кортрейка 11 позиція (16 пунктів).

Маліновський – найкращий гравець туру в чемпіонаті Бельгії

Чемпіонат Бельгії, 14 тур

Гент – Кортрейк – 3:1

Голи: Яремчук, 56, 88, Лімбомбе, 71 (пен) – Стояновіч, 41

Генк – Брюгге – 1:1

Голи: Ндонгала, 10 – Схрейверс, 53