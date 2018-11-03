Шахтар – Динамо: епізод з вилученням Кендзьори

Захисник Динамо Томаш Кендзьора отримав червону картку на останніх хвилинах поєдинку 14 туру УПЛ проти Шахтаря.

На 90+3 хвилині матчу Шахтар – Динамо Томаш Кендзьора рукою зупинив м'яч, перервавши прохід Тайсона. Арбітр матчу Віталій Романов, хоч і не одразу, проте показав поляку жовту картку, яка стала для того другою.

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Хоча кияни грали в меншості буквально 2 хвилини, Шахтар встиг скористатись чисельною перевагою – Коваленко шикарним ударом приніс "гірникам" перемогу.

Як заявили гравці Динамо після поєдинку, другу жовту Кендзьора отримав після підказки півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка.

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