Барселона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Райо Вальєкано

У матчі 11-го туру Ла Ліги Барселона здобула неймовірно важку перемогу над Райо Вальєкано.

Матч розпочався так, як і має розпочинатися гра першої та передостанньої команди чемпіонату. Барселона ніби й не завершувала Ель-Класіко, впевнено катаючи м'яч та знову забиваючи за допомогою зв'язки Альба-Суарез. На 10-й хвилині Жорді отримав довгу передачу на хід у штрафний від Ракітіча, зупинився на межі поля, дочекався Луїса та викотив йому під удар. Суарез з кількох метрів був точним – 0:1.

Як не дивно, але на цьому моменти каталонців практично завершились. Райо Вальєкано перестав соромитись, став грати розкутіше й провів кілька цікавих атак, які обов'язково завершувались ударами – здебільшого неточними. Смаженим запахло на 30-х хвилинах, коли Райо почав відверто возити Барселону на її ж половині поля. На 31-й хвилині її оборону просто розірвали: Вальєкано провів швидкісну атаку через центр з передачею на правий край штрафного, звідти одразу ж пішов простріл на лінію воротарського, а там вже Посо замкнув у дальній кут – м'яч пролетів у сантиметрах від штанги!

Каталонці натяку не зрозуміли й на 36-й закономірно пропустили. Райо провів позиційну атаку з невдалою подачею, однак Посо прийняв м'яч після відскоку та завдав красивого обвідного удару з лінії штрафного у дальній нижній кут. М'яч від штанги влетів у ворота – 1:1! Тільки після такого ляпасу каталонці почали рухатись швидше, повернули контроль над полем та отримали шанс відновити перевагу на 41-й хвилині: Луїс Суарес спіймав голкіпера на протиході й красиво пробив у дальній кут з лінії штрафного – м'яч влучив у штангу.

Другий тайм Барселона спробувала почати з тиску на ворота Райо, однак чогось більш небезпечного, ніж дуже неточний удар (або простріл) Рафіньї при виході на ворота під кутом на 51-й хвилині створити не вдалося. Господарі ж з кожною секундою набирали впевненість: двічі каталонців від голу рятували офсайди Ембарби та Де Томаса, а на 57-й хвилині мадридці таки забили з гри. Ембарба виконав прекрасну передачу з правого флангу на ближню штангу, а Де Томас випередив Піке та пробив головою у каркас воріт. М'яч, однак, відскочив до Альваро Гонсалеса, який забив першим же дотиком вже у пусті ворота – 2:1!

Барса навіть тоді не змогла створити чогось вкрай небезпечного, при цьому постійно нариваючись на випади Райо Вальєкано. На 63-й Ембарба міг замкнути простріл з лівого флангу на ближню штангу, а на 68-й Імбула отримав м'яч у зоні перед штрафним, прибрав Бускетса та з носка пробив у дальній нижній кут – м'яч пролетів у сантиметрах від штанги! Він же на 74-й хвилині непогано бив зі штрафного.

Каталонці, все ж, змогли прокинутись на останніх хвилинах, коли втрачати було нічого. На 80-й Луїс Суарес міг забити після проходу по лівому напівфлангу та удару з лінії штрафного, однак м'яч пішов точно по центру. На 85-й Луїс вже головою пробивав по воротах Райо, однак і цього разу м'яч прилетів у руки кіперу. Тим не менш, через дві хвилини Барса відігралася: Піке пішов у штрафний, отримав верхову передачу та скинув її під удар Дембеле, який на височенній індивідуальній майстерності пробив у дальній кут. Ну а ще через три хвилини Барса взагалі здобула перемогу: Луїс Суарес самовіддано пішов на практично мертву передачу Серхі Роберто й у підкаті забив у ближній нижній кут – 3:2. Щоправда, вже на останніх секундах Райо міг вирвати нічию, однак після зрізки подачі зі штрафного у ближній кут дуже надійно зіграв Тер Штеген.

Таким чином, Барселона набрала 24 очки, продовжуючи очолювати турнірну таблицю Ла Ліги. Райо Вальєкано залишився на передостанній позиції, маючи у активі лише 6 очок.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 11-й тур

Райо Вальєкано – Барселона – 2:3

Голи: Посо, 36, Альваро Гарсія, 56 – Суарес, 10, 90, Дембеле, 87