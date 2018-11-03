Шахтар – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Шахтар переміг Динамо у 14 турі УПЛ на ОСК Металіст у Харкові. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Динамо.

В матчі 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо господарі здобули вольову перемогу завдяки голу Віктора Коваленка на останніх секундах поєдинку. Завдяки цій перемозі "гірники" відірвались від Динамо вже на 8 очок.

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Рахунок у матчі відкрили кияни під завісу першого тайму. Забитим голом відзначився Микола Шапаренко, для якого цей м'яч став першим у чемпіонаті України 2018/19. Після навісу Піваріча та скидки Сідклея Шапаренко сильним ударом з відскоку розстріляв ворота Пятова.

В дебюті другого тайму "гірники" зрівняли рахунок. Тайсон обіграв Бойка та викотив м'яч Мораєсу, який знаходився практично перед порожніми воротами. Для бразильця не склало труднощів переправити м'яч у ворота.

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Наприкінці матчу Динамо залишилось у меншості – другу жовту картку отримав Томаш Кендзьора. А вже у компенсований до другого тайму час Віктор Коваленко шикарним ударом приніс Шахтарю перемогу.

Україна. УПЛ 2018/19, 14 тур

Шахтар – Динамо – 2:1

Голи: Мораєс, 55, Коваленко, 90+5 – Шапаренко, 44

Вилучення: Кендзьора, 90+3