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Жардім потрапив до списку претендентів на посаду тренера Реала, – Marca

13:39 193 Читать на русском
Жардім потрапив до списку претендентів на посаду тренера Реала, – Marca
Леонарду Жардім / Фото: соцмережі

Екс-тренер Монако Леонарду Жардім може стати наступним тренером Реала.

Як повідомляє іспанське видання Marca, португальський спеціаліст останнім з’явився у списку претендентів на посаду головного тренера Реала.

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Також джерело повідомляє, що не зважаючи на інформацію деяких ЗМІ, Реал не розглядає варіант із запрошенням наставника Тоттенхема Маурісіо Почеттіно.

Почеттіно пояснив, чому інтерес Реала до нього піде на користь Тоттенхему, порівнявши ситуацію з подружнім життям

Нагадаємо, Реал звільнив Хулена Лопетегі після поразки від Барселони (1:5). Виконувачем обов’язків головного тренера став Сантьянго Соларі. Наразі "вершкові" шукають собі нового наставника. Серед кандадатів ЗМІ виділяли Антоніо Конте, Роберто Мартінеса та Маурісіо Почеттіно.

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Леонарду Жардім Леонарду Жардім
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