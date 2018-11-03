Жардім потрапив до списку претендентів на посаду тренера Реала, – Marca

Екс-тренер Монако Леонарду Жардім може стати наступним тренером Реала.

Як повідомляє іспанське видання Marca, португальський спеціаліст останнім з’явився у списку претендентів на посаду головного тренера Реала.

Вболівальники Реала хочуть бачити на тренерському містку Гуті, другий – екс-наставник Баварії

Також джерело повідомляє, що не зважаючи на інформацію деяких ЗМІ, Реал не розглядає варіант із запрошенням наставника Тоттенхема Маурісіо Почеттіно.

Почеттіно пояснив, чому інтерес Реала до нього піде на користь Тоттенхему, порівнявши ситуацію з подружнім життям

Нагадаємо, Реал звільнив Хулена Лопетегі після поразки від Барселони (1:5). Виконувачем обов’язків головного тренера став Сантьянго Соларі. Наразі "вершкові" шукають собі нового наставника. Серед кандадатів ЗМІ виділяли Антоніо Конте, Роберто Мартінеса та Маурісіо Почеттіно.