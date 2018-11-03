Арсенал – Ліверпуль: рівна гра та ненудні "нулі" після першого тайму

Арсенал і Ліверпуль зустрічаються у поєдинку 11-го туру англійської Прем'єр-ліги. Проміжний звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Активніше поєдинок на правах господарів розпочали "каноніри". Обамеянг упродовж стартових трьох хвилин двічі змушував понервувати прихильників Ліверпуля: спочатку габонець небезпечно прострілював зліва (м'яч виніс ван Дейк), а потім утік на побачення з Аліссоном, але був зупинений свистком арбітра через офсайд.

Арсенал – Ліверпуль: онлайн-трансляція

"Червоні" відповіли випадами Фірміно. Бразилець на 5-й хвилині підхопив м'яч на половині поля суперника, та його удар заблокував Мустафі. А в наступній атаці Роберто намагався головою замкнути подачу Робертсона зліва, проте його випередив Холдінг і вибив м'яч на кутовий.

Поступово гра вирівнялась, а обидві команди намагалися грати на високих швидкостях і відповідати атакою на активність опонента поблизу чужих воріт. Так, на дальній удар Вейналдума Арсенал відповів ударом Обамеянга поруч із стійкою, а також атакою, яку ударом головою завершував Мхітарян і лише дивом, перегравши Аліссона, не відправив м'яч у ворота.

Найрезонансніший епізод тайму трапився на 18-й хвилині. Ліверпуль забив гол зусиллями Мане, який добив м'яч у порожні ворота після влучання в поперечку від Фірміно, але лайнсмен підняв прапорець. Повтор засвідчив, що в епізоді, коли пробивав Роберто сенегалець в офсайді не був.

Ця ситуація "завела" гостей і вони вже на 23-й хвилині могли відсвяткувати взяття воріт. Однак, ван Дейк у ролі форварда не вразив – нідерландець залишився у штрафному майданчику лондонців після подачі кутового, але з двох ударів не зміг переграти Лєно в ближньому бою.

Зрозумівши, що запахло смаженим, "каноніри" знову взяли ініціативу до власних рук. Постійно небезпеку намагався створювати Обамеянг, а Ляказетт на 39-й хвилині з гострого кута ледь не поцілив у дальній нижній кут воріт – м'яч пройшов поруч із стійкою. Завершився же тайм моментом ван Дейка, який перестрибнув усіх у штрафному майданчику Арсенала, але ударом головою влучив у штангу.

Отже, 0:0, що дарує неабияку інтригу на другий тайм цікавого поєдинку.

Англія, АПЛ, 11-й тур

Арсенал – Ліверпуль – 0:0 (після першого тайму, LIVE)