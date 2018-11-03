Шахтар – Динамо: Мораєс відповідає своїм голом

Шахтар Донецьк приймає Динамо Київ у Харкові в 14-му турі чемпіонату України 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував 3 листопада о 17:00 за київським часом. Гру транслює канал "Футбол 2". Шахтар очолює таблицю, набравши 34 очки. У Динамо 29 балів. Відзначимо, що Паулу Фонсека жодного разу не перемагав ще Олександра Хацкевича в рамках УПЛ.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу

На першій хвилині Кендзьора у жорсткому підкаті влучив у ноги екс-форварда Динамо Мораєса. Арбітр Віталій Романов не звернув уваги на муки бразильця, і бразильцю довелось швидко здійнятись на ноги. У Степаненка сталась якась аварія з пов'язкою капітана. Фонсека отримав її від Тараса і дав вказівку замінити – курйозний момент. Шепелєв також відчув біль, але повернувся у гру. Перший же удар трапився аж на 11-й. Легкий кивок головою Вербіча після кутового Динамо не став проблемою для Пятова – недавно з Маріуполем на виїзді у словенця вийшло краще.

На 14-й хвилині трапився перший суперечливий момент. Миколенко поклав руки на спину Мораєса, той впав, ніби від серйозного поштовху. Суддя не наважився призначити пенальті, який неодмінно викликав би багато шуму. Невдовзі після цього Бурда подарував м'яч Мораєсу, той віддав на межу воротарського, але Ісмаїлі погано підлаштувався під удар, пробачивши гостей і давши змогу Миколенку підчистити у небезпечній ситуації. Циганков вибіг майже віч-на-віч з Пятовим, несподівано легко продершись центром. Утім Романов зупинив гру, зафіксувавши блокування Вербічем Степаненка.

Згодом команди обмінялись супермоментами. Вербіч не встиг замкнути пас Сідклея зліва – перед динамівцем вимальовувались порожні ворота. Після кутового киян Шахтар вийшов у стрімку контратаку, яку невдалим ударом повз ворота завершив Алан Патрік. Після серії взаємних помилок Циганков підхопив м'яч, наштовхнувся на суперника і невдало приземлився головою на газон – нокдаун капітана, та все обійшлось. Швидка жовта картка Степаненку за не такий уже і грубий підкат проти Шапаренка викликала жваві претензії з боку гравця і тренерського штабу Шахтаря.

Після невдалої гри Болбата Вербіч вибігав у швидку контру правим флангом, вирішив все зробити сам, проте його удару забракло влучності. Непоганий перший тайм з моментами як у тих, так і в інших та приблизно рівним відсотком володіння м'ячем добігав кінця, як Ісмаїлі програв силову боротьбу Вербічу у власному штрафному. Шапаренко скористався подарунком, повторивши свій фокус з попереднього матчу проти Миная – ідеальний удар з льоту, після якого Пятов був без шансів. Циганков у стилі Роналду ледь не влучив з дальнього штрафного. Гаряченький кінець перших 45-и хвилин, за які Шахтар не спромігся бодай раз влучити у площину воріт (у Динамо 1 влучний і відразу гольовий постріл)!

З перших хвилин по перерві вийшов Тайсон – тягнути донеччанам було вже нікуди. Вербіч змарнував неймовірний момент. Беньямін уже виграв боротьбу в Ракицького, вийшов сам на сам, але банально забув вдарити, віддавши м'яч Пятову через технічний огріх. А який же класний довгий пас віддавав Миколенко! Шапаренко обвідним ударом не завдав проблем Пятову, а в наступній атаці господарі зрівняли. Тайсон обвів Бойка, міг забивати сам, але віддав на порожні Мораєсу.

Україна. УПЛ 2018/19, 14 тур

Шахтар – Динамо – 1:1 (LIVE, 2-й тайм)

Голи: Мораєс, 55 – Шапаренко, 44