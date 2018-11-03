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Хацкевич: Динамо дорікають, що ми граємо в "автобус", але Шахтар оборонявся більше

19:49 259 Читать на русском
Хацкевич: Динамо дорікають, що ми граємо в "автобус", але Шахтар оборонявся більше
Олександр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поспілкувався із журналістами після поразки столичної команди від Шахтаря.

"Не завжди рахунок на табло відображає хід матчу. І кількість моментів, які ми сьогодні створили.. Нам дорікають, що ми граємо в "автобус". Але сьогодні я бачив, що в другому таймі Шахтар більше оборонявся, більше будував гру на переході з оборони в атаку.

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Все-таки свої моменти треба реалізовувати. Головний підсумок сьогоднішнього матчу: ми створили два стовідсоткові моменти, коли Сідклей не віддав на Вербіча та коли Вербіча підвела техніка. Ми контролювали хід матчу, після рахунку 1:1 володіли м'ячем більше. Важко, насправді, такий результат прийняти, але за гру хлопці заслуговують тільки найкращих слів", – передає слова Хацкевича dynamo.kiev.ua.

Шахтар на останніх секундах здобув вольову перемогу проти Динамо.

Шахтар – Динамо – відео голів

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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Динамо Динамо Шахтар - Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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