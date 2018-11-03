Маріуполь вдома мінімально переміг Арсенал-Київ

У матчі 14-го туру УПЛ Маріуполь завдяки голу Владислава Вакули переграв Арсенал-Київ.

Перший тайм виправдовував усі стереотипи про сучасний український футбол – все було повільно, нудно й з великою кількістю боротьби. До 34-ї хвилини жодного реально гольового моменту не було – лише два слабеньких удари в руки Сітала у виконанні Вакули та Борячука та один неточний у виконанні Лоли. На цій же хвилині Маріуполь мав шанс вийти уперед, однак Мишньов при виході один на один із голкіпером не зміг переграти останнього. Чогось більш цікавого у цей відрізок гри не відбулося.

Другий тайм вийшов більш динамічним. Протягом 54-60-ї хвилин рахунок кілька разів міг змінитися: спочатку Піхальонок претендував на пенальті (але його там не було), потім Семенюк запоров вихід віч-на-віч із Гальчуком, після цього Сітало парирував перед собою щільний удар Піхальонка, а Сітало врятував при виході Борячука на ударну позицію. Команди ще довго продовжували пороти моменти, однак Маріуполю вдалося уникнути ганебної нічиї. На 81-й хвилині Вакула отримав передачу від Піхальонка, красиво прибрав Лолу та з гострого кута пробив повз Сітала точно у ворота – 1:0. Даний гол виявився єдиним у матчі.

Таким чином, Маріуполь набрав двадцять очок та піднявся на п'яту позицію у турнірній таблиці, в той час як Арсенал-Київ залишився на останньому місці, маючи у активі сім очок. Втім, конкуренти обох команд свої матчі ще не зіграли.

Чемпіонат України 2018/2019, 14-й тур

Маріуполь – Арсенал-Київ – 1:0

Голи: Вакула, 81