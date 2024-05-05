Команда з Ейндховена вперше за шість років виграла Ередивізі, повернувши собі чемпіонський титул.

ПСВ сьогодні переграв Спарту (4:2) та офіційно зафіксував чемпіонство. Матч вийшов важким, адже команда пропустила два голи в першому таймі. Однак по перерві голи Боскальї та Тезе принесли перемогу.

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ПСВ виграв Ередівізі з грандіозними показниками: 28 перемог у 32 матчах і лише одне фіаско. Чемпіони забили 107 голів, а пропустили лише 19, оформивши 18 сухих матчів. Лідер команди – 33-річний Люк де Йонг, який забив 27 голів і віддав 15 асистів.

Це чемпіонство стало 25-м в історії клубу, однак з 2018-го ПСВ не вигравав титулів. До успіху Ейндховен привів колишній тренер Ярмоленка в Борусії Д. Петер Бос не досяг великих результатів у Байєрі та Ліоні, але повернення на батьківщину вийшло вдалим.