Тащи забив розкішний гол за Дуйсбург через декілька секунд після виходу на заміну

Український форвард Борис Тащи відзначився класним забитим м'ячем за Дуйсбург у Другій Бундеслізі.

Тащи розпочав матч проти Падерборна в запасі, а на 63-й хвилині вийшов на заміну. Пройшло лише декілька миттєвостей з появи на полі, як 25-річний форвард забив фантастичний гол. Борис класним ударом у дотик з-за меж штрафного майданчика послав м'яч під поперечину чужих воріт. "Скоріш за все, це найшвидший гол у моїй кар'єрі", – сказав після матчу Тащи.

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Таким чином Тащи встановив підсумковий рахунок у зустрічі – 2:0 на користь Дуйсбурга. Для "зебр" це лише друга перемога у поточній першості, команда йде у зоні вильоту Другої Бундесліги. Український форвард сьогодні вдруге відзначився в сезоні – раніше він забивав у кубку.