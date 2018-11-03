Фонсека: Шахтар був більш продуктивним, ніж Динамо

Головний тренер "гірників" Паулу Фонсека поділився враженнями від матчу 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

"Сьогодні була дійсно хороша гра, яка не схожа на всі інші. Був відкритий і збалансований футбол. Ми були більш продуктивними і взяли важливі три очки. Гол на останній хвилині? Це дуже приємно. Ми знали, що нам потрібно добре оборонятися, Динамо також хотіло перемогти і це відкривало для нас вільні зони.

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Заміна Ракицького? Це рідкість, але це було пов'язано з тактичними питаннями і його жовтою карткою. А Динамо іноді вдавалося небезпечно виходити в атаку. Тому ми вирішили не ризикувати. Матвієнко зіграв дуже добре. Думаю, що завдяки йому ми стали грати більш стабільно.

Що стосується Тайсона, то цей гравець дуже важливий для нас. Він ще не в найкращій фізичній формі, але його рішення на полі роблять різницю.

Чому матчі з Динамо нам так важко даються? У нас збалансовані команди. У деяких моментах кияни вели в грі. Ми поважаємо і визнаємо сильні якості Динамо. Гра з ними завжди непросто. Це чудова команда", – цитує Фонсеку Динамоманія з посиланням на телеканал Футбол.

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