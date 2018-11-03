Кендзьора: Степаненко ходив за арбітром і просив другу жовту для мене

Захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився враженнями від матчу проти Шахтаря.

"У нас було багато моментів, щоб забити гол. Вербіч міг це зробити в першому і другому таймах, але не вийшло. Потім не зарахували наш гол. Не знаю, був офсайд чи ні. Шахтар забив двічі і переміг.

Моє вилучення? Степаненко ходив за арбітром, говорив на вухо, що я зіграв рукою і просив другу жовту картку. Рефері вже сказав, що потрібно продовжувати грати і призначив аут, але Степаненко випрошував у нього червону картку. Я сказав йому, щоб я б не став ходити за суддями і говорити, що гравець суперника повинен отримати другу жовту картку.

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Коли Шахтар забивав перший гол, Миколенко в підкаті випадково вибив м'яч на Мораєса. М'яч пішов вперед, Тайсон був швидшим і віддав гольову передачу на Мораєса. Про другий гол не хочу говорити, бо мене вже не було на полі.

Потрібно грати далі. Попереду ще багато матчів. У четвер буде матч Ліги Європи з Ренном, в якому потрібно обов'язково перемогти. Потрібно зробити все, щоб перед збірною виграти дві гри.

Ситуація з рукостисканням із Мораєсом? Сьогодні я подав йому руку. Це теж людина, потрібно його поважати. Він прийняв таке рішення піти в Шахтар. Про це вже багато було сказано, тому я більше не хочу говорити", – цитує поляка Dynamomania.

Нагадаємо, Шахтар на останніх секундах здобув вольову перемогу проти Динамо. Столичний клуб відстає від "гірників" вже на 8 очок.

Шахтар – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу