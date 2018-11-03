Ступар: Вилучення Кендзьори навіть не підлягає дискусії

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар вважає що друга жовта картка Томашу Кендзьорі була продемонстрована абсолютно справедливо.

"Момент який стався уже в компенсований час навіть не підлягає дискусії (йдеться про червону картки Кендзьори – прим. "Ф24"). В правилах чітко говориться: якщо гравець навмисно грає рукою з метою заволодіння м'ячем або для того, щоб перервати атаку суперника, то він повинен бути покараний жовтою карткою. Що і зробив головний арбітр зустрічі Романов, який в цілому провів цю гру на хорошому рівні.

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Можна згадати момент у першому таймі, коли Мораєса десь трішки підштовхував руками Миколенко, після чого бразилець упав у штрафному майданчику киян, домалювавши падіння. У Романова не було підстав для призначення 11-метрового. В цьому моменті рефері розібрався добре", – підсумував Ступар для Footboom.

Нагадаємо, на 92-й хвилині матчу проти Шахтаря польський захисник Динамо зіграв рукою і отримав друге попередження. "Динамівці" в підсумку програли Шахтарю. Феноменальний удар Віктора Коваленка приніс перемогу "гірникам".

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