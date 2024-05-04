Португальський фахівець перебуває у вимушеній відпустці після свого відходу з Роми у січні 2024 року. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, Жозе Моурінью може очолити клуб з Саудівської Аравії.

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У призначенні португальського фахівця на наступний сезон зацікавлена Аль-Кадісія. Команда належить нафтовій компанії Aramco, яка у квітні уклала спонсорський контракт із ФІФА до 2027 року.

Аль-Кадісія виступає у другому дивізіоні Саудівської Аравії і близька до виходу у вищий – для цього їй потрібно набрати 2 очки в останніх 4 матчах. Керівництво має намір нав'язати конкуренцію клубам, якими володіє Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF). До слова, PIF контролює Аль-Хіляль, Аль-Нарс, Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад.

Моурінью має приїхати в Аль-Хубар наприкінці травня.

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