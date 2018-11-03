Мілан веде переговори з Ібрагімовічем – на заваді переходу стоїть фінансовий фейр-плей

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч може повернутись у Мілан.

Нинішня команда Златана Ібрагімовіча Лос-Анжелес Гелаксі не пробилась у плей-офф МЛС, а тому 37-річний швед хоче покинути команду, повідомляє Football-Italia.

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Головним претендентом на Ібрагімовіча є його колишня команда – Мілан. Італійський клуб вже веде активні переговори щодо повернення Златана до "россонері", але головною проблемою є фінансовий фейр-плей.

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Зауважимо, що у цьому сезоні Златан Ібрагімовіч провів за Гелаксі 27 матчей в усіх турнірах, де відзначився 22 рази та віддав 6 гольових передач.