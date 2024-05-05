"Я не реалізовую увесь свій потенціал в Челсі з певних причин": Мудрик заінтригував вболівальників несподіваною заявою
Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик обіцяє, що вже найближчим часом засяє на футбольному полі новими барвами.
"Я не реалізовую весь свій потенціал із певних причин. Мені потрібен час, і є ще багато речей, які потрібно покращити.
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У майбутньому всі побачать, що мій потенціал збільшиться – я можу стати кращим.
Наразі все добре, Лондон – гарне місто, а Челсі – великий клуб. Дякую всім моїм товаришам по команді та людям довкола мене, вони дуже допомагають мені почуватися в хорошій формі", – цитує Мудрика football.london.
Нагадаємо, у поточному сезоні Михайло провів за Челсі 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти.
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