Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик обіцяє, що вже найближчим часом засяє на футбольному полі новими барвами.

"Я не реалізовую весь свій потенціал із певних причин. Мені потрібен час, і є ще багато речей, які потрібно покращити.

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У майбутньому всі побачать, що мій потенціал збільшиться – я можу стати кращим.

Наразі все добре, Лондон – гарне місто, а Челсі – великий клуб. Дякую всім моїм товаришам по команді та людям довкола мене, вони дуже допомагають мені почуватися в хорошій формі", – цитує Мудрика football.london.

Нагадаємо, у поточному сезоні Михайло провів за Челсі 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти.

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