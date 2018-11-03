Зозуля визнаний найціннішим гравцем Альбасете сезону 2017/18

Нападник Альбасете Роман Зозуля отримав престижну нагороду. Українець визнаний найціннішим гравцем сезону у своїй команді.

Український форвард Роман Зозуля, який захищає кольори Альбасете, отримав Trofeo Garra – нагороду, яка вже 33 роки щорічно вручається найціннішому гравцю сезону, інформує офіційний сайт клубу.

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Даний трофей вручає культурна асоціація Альбасете. Вперше церемонія нагородження пройшла не у Мадриді, а власне в Альбасете.

"Зозуля відповідає всім трьом вимогам – він ототожнився з нашим проектом, був найціннішим гравцем сезону та демонстрував сміливість у кожному матчі", – йдеться на офіційному сайті Альбасете.

До слова, вчора Зозуля забив гол ударом через себе у ворота Хімнастіка.