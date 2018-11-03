Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Борнмута: 11 тур АПЛ, матчі суботи

В матчі 11 туру АПЛ Борнмут вдома приймав підопічних Моурінью. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед здобув вольову перемогу над Борнмутом. Початок матчу вийшов не надто вдалим для манкуніанців, Вілсон пробив Де Хеа і відзначився в четвертому матчі поспіль. До перерви Мартіаль рахунок зрівняв, а от вирвати перемогу вдалось лише на останніх хвилинах, відзначився Решфорд з передачі Погба.

Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед за очками зрівнявся з Борнмутом, в обох команд по 20 пунктів.

Чемпіонат Англії 2018/19, 11 тур

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голи: Вілсон, 11 – Мартіаль, 35, Решфорд, 90+2

Вест Хем – Бернлі – початок матчу о 17:00

Кардіфф – Лестер – початок матчу о 17:00

Ньюкасл – Уотфорд – початок матчу о 17:00

Евертон – Брайтон – початок матчу о 17:00

Вулверхемптон – Тоттенхем – початок матчу о 21:45