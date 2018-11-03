toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Борнмута: 11 тур АПЛ, матчі суботи

16:26 108 Читать на русском
Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Борнмута: 11 тур АПЛ, матчі суботи
Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:2 / Твіттер АПЛ

В матчі 11 туру АПЛ Борнмут вдома приймав підопічних Моурінью. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед здобув вольову перемогу над Борнмутом. Початок матчу вийшов не надто вдалим для манкуніанців, Вілсон пробив Де Хеа і відзначився в четвертому матчі поспіль. До перерви Мартіаль рахунок зрівняв, а от вирвати перемогу вдалось лише на останніх хвилинах, відзначився Решфорд з передачі Погба.

Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед за очками зрівнявся з Борнмутом, в обох команд по 20 пунктів.

Чемпіонат Англії 2018/19, 11 тур

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голи: Вілсон, 11 – Мартіаль, 35, Решфорд, 90+2

Вест Хем – Бернлі – початок матчу о 17:00

Кардіфф – Лестер – початок матчу о 17:00

Ньюкасл – Уотфорд – початок матчу о 17:00

Евертон – Брайтон – початок матчу о 17:00

Вулверхемптон – Тоттенхем – початок матчу о 21:45

Англія11 турВіталіті Стедіум (Борнмут)

Борнмут - Манчестер Юнайтед: Субота 03 листопада 2018

Борнмут
Матч завершено
1 : 2
Манчестер Юнайтед
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Борнмут Борнмут Борнмут - Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук