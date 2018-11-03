Інтер знищив Дженоа у рідних стінах: 11-й тур Серії А, матчі суботи

В матчі 11-го туру італійської Серії А Інтер впевнено переграв Дженоа.

Інтер дуже швидко поставив Дженоа у максимально скрутне становище, до 16-ї хвилини виграючи з рахунком 2:0 – причому перший гол був забитий на 14-й. Рахунок відкрив Роберто Гальярдіні, який розстріляв ворота з близько відстані після скидки Жоао Маріу, а потім все той же португалець вивів Політано на побачення з голкіпером, яке Маттео завершив точним і сильним ударом в дальній кут. На 49-й хвилині Гальярдіні вбив інтригу, забивши третій м'яч, а довершили розгром голи Жоао Маріу та Раджі Наінгголана в компенсований час – 5:0.

Таким чином, Інтер набрав двадцять п'ять очок та піднявся на друге місце в турнірній таблиці, посунувши за різницею голів Наполі. Дженоа залишився на одинадцятій позиції, маючи у активі всього чотирнадцять очок.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 11-й тур

Інтер – Дженоа – 5:0

Голи: Гальярдіні, 14, 49, Політано, 26, Маріу, 90+1, Наінгголан, 90+4

Фіорнетина – Рома – початок о 20:00

Ювентус – Кальярі – початок о 21:30