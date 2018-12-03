Головні новини футболу 2 грудня: результати жеребкування відбору на Євро-2020, Шахтар зіграв унічию з Олімпіком

Україна дізналась суперників у відборі на Євро-2020 / фото Є. Кравса

"Футбол 24" представляє дайдждест головних новин за 2 грудня. Україна дізналась суперників у відборі на Євро-2020, друга поспіль нічия Шахтаря в УПЛ та інші топ-події.

Євро-2020

В Дубліні пройшло жеребкування відбіркового турніру до Євро-2020 – всі результати. Збірна України потрапила у групу B, де її опонентами стануть чинний чемпіон Європи Португалія, Сербія, Литва та Люксембург. Один з лідерів "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко прокоментував для "Футбол 24" результати жеребкування.

"Синьо-жовті" розпочнуть відбірковий турнір поєдинком проти Португалії, а завершать грою проти Сербії – повний календар матчів збірної України. "Футбол 24" коротко представив суперників команди Андрія Шевченка.

Україна

17 тур УПЛ продовжився двома матчами: Львів та Маріуполь розписали нічию, а Шахтар сенсаційно втратив очки у поєдинку з Олімпіком. До слова, це друга поспіль втрата очок "гірниками" в чемпіонаті – відео голів та огляд матчу.

На останніх хвилинах гри Тайсон грубо сфолив проти Олексія Гая. До честі капітана "гірників", після гри він вибачився перед своїм суперником.

Після матчу посварились Паулу Фонсека та В'ячеслав Шевчук, який вважав, що у його команди відібрали перемогу.

Інші топ-події

Арсенал переміг Тоттенхем у лондонському дербі, а Ліверпуль здолав Евертон в іншому принциповому протистоянні завдяки курйозному голу.

ПСЖ вперше в сезоні втратив очки у матчі чемпіонату Франції – "постарався" Бордо. УЄФА визначить місце проведення матчу Шахтар – Ліон у найближчі 2 дні. Крім того, УЄФА затвердив формат третього єврокубка.

Олександр Зінченко отримав хороші оцінки від англійських ЗМІ за свою гру проти Борнмута.