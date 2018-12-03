ПСЖ вперше в сезоні втратив очки в Лізі 1 – чергові досягнення Мбаппе та Неймара

Парі Сен-Жермен в матчі 15 -го туру чемпіонату Франції зіграв внічию з Бордо.

Франція, 15 тур

Бордо – ПСЖ – 2:2

Голи: Бріан, 53, Корнеліус, 84 – Неймар, 34, Мбаппе, 66

Неймар вивів парижан вперед в середині першого тайму. Цей гол став для бразильця 30-м у 32-х за ПСЖ, що стало найкращим показником за останні 45 років.

На початку другої половини Бріан відновив рівновагу. Це був його 6-й гол у матчах з паризьким клубом.

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На 66-й хвилині Мбаппе знову вивів свою команду вперед, забивши свій 12-й гол у нинішньому сезоні Ліги 1 та ставши найкращим бомбардиром у топ-5 європейських чемпіонатів.

Врятувати Бордо від поразки зумів Корнеліус, забивши наприкінці поєдинку. Це був його перший удар у цьому матчі після виходу на заміну.

Таким чином ПСЖ вперше у сезоні втратив очки, але продовжує очолювати турнірну таблицю Ліги 1. Бордо лишився на 11 місці, маючи 18 пунктів у своєму активі.