Львів розписав бойову нічию з Маріуполем

Перший недільний матч 17-го туру УПЛ між Львовом та Маріуполем переможця не виявив.

Чемпіонат України 2018/2019, 17-й тур

Львів – Маріуполь – 2:2

Голи: Бруну Дуарте, 6, Воронін, 24 (пен) – Полегенько, 22, Вакула, 80

Львів не став затягувати з голами й вирвався уперед вже на 6-й хвилині: Западня навісив з лівого флангу, а Бруну Дуарте виграв позицію та головою замкнув у дальній нижній кут – 1:0. Маріуполь тут же підвищив оберти та створив серію (напів)моментів у відповідь, найнебезпечніший з яких стався на 13-й хвилині, коли Вакула з лінії штрафного перекинув Сарнавського, але не влучив у ворота. Зрештою, тиск гостей завершився штрафним з правого флангу на 22-й хвилині: Полегенько подав, а м'яч, трохи зачепивши голову Западні у стінці, пішов точно у кут воріт – 1:1. Втім, вже через дві хвилини Тейлор накрутив Федорчука та отримав по ногах, заробивши пенальті, який реалізував Воронін – 2:1. Львів'яни могли добити Маріуполь ще у першому таймі, але Бруну не зміг влучити по воротах після класного прострілу Адамюка, а удар Тейлора з меж воротарського заблокував Яворський.

Другий тайм Маріуполь розпочав з пристойного тиску на ворота львів'ян, однак перетворити його у гол не вдалося. На 49-й хвилині Зубков красиво пробив повз праву дев'ятку, а через хвилину Сарнавський у стрибку витягнув постріл з дистанції у нижній правий кут. Кілька класних сольних проходів вдалися Піхальонку, а Вакула та Полегенько пробивали неточно або в руки голкіперу. Львів за весь цей час створив лише один момент на 75-й хвилині, коли Сабіно головою пробивав з близької відстані – Худжамов врятував свою команду. Зрештою, тиск азовців не пройшов даремно: на 80-й хвилині Вакула завершив передачу Борячука з правого флангу точним ударом у лівий кут воріт – 2:2. Через п'ять хвилин, однак, Львів міг вирвати перемогу, але дальній удар Борзенка пройшов поруч зі штангою.

Після цього у команд вже не залишалося сил на перемогу, тож фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Львів, таким чином, набрав 20 очок та залишився на восьмій позиції в турнірній таблиці, в той час як Маріуполь, набравши 24 залікових бали, піднявся на шосту сходинку.