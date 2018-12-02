Роналду та сильні серби з тренером без досвіду – коротко про суперників України у кваліфікації до Євро-2020

Збірна України дізналася суперників у відборі до чемпіонату Європи-2020. Ними стали Португалія, Сербія, Литва та Люксембург. Розповідаємо основну інформацію про ці команди.

Португалія

Рейтинг ФІФА: 6 місце

Найвищі досягнення: чемпіон Європи-2016, віце-чемпіон Європи-2004

Зірка – Кріштіану Роналду. Один з найкращих футболістів сучасності є лідером збірної Португалії за кількістю матчів (154) та голів (85). Роналду не грав за національну команду після ЧС-2018 (виліт в 1/8 фіналу), зосередившись на виступах у Ювентусі та позафутбольних проблемах. Жодних заяв про припинення міжнародної кар'єри Кріш не робив, тому можемо очікувати, що до матчів з Україною він повернеться у свою збірну та знову одягне капітанську пов'язку.

Збірна України дізналася суперників у кваліфікації до Євро-2020

Тренер – Фернанду Сантуш. 64-річний фахівець, який привів Португалію до найбільшого успіху в її історії, вигравши чемпіонат Європи. Працює з "селесао" з 2014 року. Перед тим тренував збірну Греції, а також португальські та грецькі клуби.

Ліга націй. Португалія виграла групу елітного дивізіону в складі Польщі та Італії, не зазнавши жодної поразки. У червні 2019-го візьме участь у фінальній частині турніру.

Очні зустрічі. З Україною зустрічалася двічі – у відборі до ЧС-1998. Суперники обмінялися домашніми перемогами: Україна – Португалія – 2:1, Португалія – Україна – 1:0.

Сербія

Рейтинг ФІФА: 29 місце

Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Найвищі досягнення: віце-чемпіон Європи 1960 та 1968 років (як Югославія)

У збірній Сербії важко виділити одну зірку. Багато футболістів виступають у європейських топ-чемпіонатах і навіть топ-клубах. Деякі з найкращих на цей момент: Александар Коларов (Рома), Неманья Матіч (Манчестер Юнайтед), Душан Тадіч (Аякс), Александар Мітровіч (Фулхем). Також Сербія має дуже багато талановитої молоді, за якою полюють з десятками мільйонів у кишені. Наприклад, Сєргєй Мілінковіч-Савіч (Лаціо), Нікола Міленковіч (Фіорентина), Лука Йовіч (Айнтрахт).

Тренер – Младен Крстаїч. Це перший досвід роботи головним тренером для 44-річного коуча. Крстаїч працював асистентом Славолюба Мусліна, який вивів Сербію на чемпіонат світу-2018. Відразу після завершення кваліфікації, попри перше місце у групі та успіх, Мусліна звільнили – конфлікти з гравцями та федерацією (кажуть, був не чистим на руку та невиправдано ігнорував деяких гравців). Крастаїч не зумів вивести Сербію в плей-офф на ЧС-2018, але зберіг посаду.

Ліга націй. Без поразок виграла нелегкий квартет 4 у дивізіоні С, де також були Румунія, Чорногорія та Литва. Сербія стала найкращою командою третього за силою дивізіону ЛН – 14 очок і 11 забитих голів.

Очні зустрічі. Україна грала проти сербів тільки товариські матчі. Результат – 3 перемоги з трьох можливих і жодного пропущеного м'яча.

Литва

Рейтинг ФІФА: 133 місце

Капітан – Фьодор Черних (Динамо Москва). 27-річний форвард є найкращим бомбардиром поточного складу збірної Литви (8 голів). Основу команди складають представники внутрішнього чемпіонату, широко відомих для Європи імен немає.

Тренер – Едгарас Янкаускас. Молодий наставник працював асистентом у російському Локомотиві та шотландському Харті, потім очолив місцевий Тракай, а в 2016-му отримав призначення в збірну Литви.

Ліга націй. Програла всі 6 матчів у 4 групі ліги С (де якраз зустрічалася з Сербією) і стала найгіршою командою дивізіону з різницею м'ячів -13.

Очні зустрічі. "Синьо-жовті" протистояли Литві 8 разів – результати, зважаючи на рівень суперника, далеко не найкращі для України. 2 поразки та нічия при 5 перемогах. Остання зустріч завершилася нульовою нічиєю.

Люксембург

Рейтинг ФІФА: 86 місце

Капітан – Лорен Янс (Метц). Правий захисник представляє лідера Ліги 2, але грає там вкрай мало. Найбільше матчів за збірну Люксембургу провів Маріо Муч (100), який також виступав за Метц та швейцарські клуби. Варто пригадати одного з найкращих бомбардирів в історії збірної Жоакіма Орельєна (15 голів).

Тренер – Люк Хольц. Очолив головну команду Люксембурга у 2010-му, а до того тренував молодіжку. Під його керівництвом "червоні леви" за 8 років виграли 18% матчів.

Ліга націй. Гідно виступив у 2 групі найслабшого дивізіону, програвши там лише Білорусі. Найефективнішим футболістом Люксембурга став 21-річний хавбек Данель Сінані (3 голи + 3 асисти).

Очні зустрічі. Три українські перемоги з рахунком 3:0. Загалом футбол у Люксембурзі розвивається, збірна не є абсолютним безпомічним аутсайдером, як Андорра чи Сан-Марино, а найтитулованіший клуб країни Дюделанж цього року вперше пробився до групового етапу Ліги Європи. Сподіваємося, фразу "люксембурзький футбол зараз на підйомі" нам не доведеться чути після матчів з ними.

Євро-2020: результати жеребкування кваліфікації