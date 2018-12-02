Арсенал обіграв Тоттенхем і вийшов на 4-е місце – трилер у лондонському дербі

Арсенал обіграв Тоттенхем (4:2) у лондонському дербі в рамках 14-го туру АПЛ. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Англія. АПЛ, 14-й тур

Арсенал – Тоттенхем – 4:2

Голи: Обамеянг, 10 (пен.), 56, Ляказетт, 75, Торрейра, 77 – Дайєр, 30, Кейн, 34 (пен.)

Вилучення: Вертонген, 85

Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Тоттенхем на "Футбол 24", стартував о 16:05 за київським часом. Найпринциповіше лондонське дербі нині – битва 4-ї і 5-ї команд АПЛ. Однак Арсенал, який не програвав 18 матчів поспіль у всіх турнірах, відставав від "шпор" лише на 3 очки, тож обганяв команду Почеттіно в разі перемоги.

Арсенал – Тоттенхем – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Арсенал почав значно активніше. Без ударів з боку Тоттенхема, який володів м'ячем менше 35%. На 9-й хвилині Вертонген зробив блок-шот Мустафі, одна біда – бельгієць переплутав баскетбол з футболом. Пенальті без будь-якого натяку на проблеми реалізував Обамеянг. Екс-форвард Борусії Д вбився в лідери снайперських перегонів – 9 голів з 9-и останніх ударів у площину воріт, феноменально! Згодом все той же габонець з межі воротарського не зумів як треба пробити "задньою" ногою. Фестиваль "канонірів" тривав хвилин 20, а потім команди помінялись місцями.

Арсенал – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

️️️️️️️️️



AUBA. BANGS. GOALS. @Aubameyang7 has now scored with each of his last 9️⃣ shots on target in the @premierleague pic.twitter.com/oeSi7shBN5 — Arsenal FC (@Arsenal) 2 грудня 2018 р.

Тоттенхем перевернув гру несподівано легко. Лєно, який до того впорався з двома непростими ударами Сона, пропустив від Дайєра у ближній кут. Кореєць ще й заробив своїм криком пенальті у досить суперечливій ситуаці. Кейн відповів Обамеянгу ще впевненіше. І ось уже у "шпор" назбиралось вдвічі більше влучних ударів (пробивали гості виключно у площину). Однак на 3-й компенсованій до першого тайму хвилин Мустафі через руки Льоріса потурбував поперечину. Вогняний кінець першої половини став гарним анонсом на другу.

На 56-й Бельєрін дальнім пасом знайшов Ремзі, той переправив снаряд лівіше, а Обамеянг продовжив свою розкішну серію, пробивши у дотик з лінії штрафного – Льоріс навіть не встиг зреагувати. Світовий клас! Захисник Арсенала мав забивати вбивчим ударом, але м'яч вибили з лінії воріт, а Торрейра на добиванні схибив. Тоттенхем відповів сильним ударом Сона – Лєно на місці.

Ляказетт став автором другого камбеку в матчі. Арсенал знову повів у рахунку. Джокер Емері, послизнувшись, пробив не дуже вдало, але рикошет від Дайєра надав удару необхідної сили і влучності. Ремзі віддав 2-й асист! Валлієць – найкращий асистент сезону в АПЛ (6 разів допомагав відзначитись партнерам). А ще через 2 хвилини Торрейра прошив Льоріса у ближньому бою. Неймовірний трилер. Обамеянг ще й гольовий пас віддав. Наприкінці зустрічі провальний Вертонген ще й червону картку отримав, і в гостей не було шансів знову відігратись.

Арсенал наздоганяє Тоттенхем і за різницею голів обходить суперника, посуваючи "шпор" на 5-е місце. Від лідера (Ман Сіті) команда Емері відстає на 8 очок, а від другого в таблиці Ліверпуля – лише на 3. Якщо не вийде з чемпіонською інтригою, боротьба за 3 місця в зоні ЛЧ компенсує її відсутність сповна!