Шахтар – Олімпік: Тайсон брутально в'їхав у ноги Гаю

Тайсон в матчі з Олімпіком / фото: ФК Шахтар

В матчі 17 туру УПЛ Шахтар – Олімпік півзахисник господарів Тайсон відзначився не надто коректним вчинком щодо свого екс-одноклубника Олексія Гая.

На останніх хвилинах поєдинку 17 туру Прем'єр-ліги Шахтар – Олімпік трапився не надто приємний епізод.

Шахтар – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Капітан "гірників" Тайсон поблизу чужих воріт відверто в'їхав у ноги хавбеку Олімпіка Олексію Гаю, навіть не маючи на меті зіграти у м'яч. Арбітр матчу Віктор Копієвський показав бразильцю жовту картку.

До слова, матч завершився сенсаційною нічиєю 2:2, при цьому Шахтар зумів уникнути поразки лише в компенсований арбітром час.