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Шахтар – Олімпік: Тайсон брутально в'їхав у ноги Гаю

19:53 1061 Читать на русском
Шахтар – Олімпік: Тайсон брутально в'їхав у ноги Гаю
Тайсон в матчі з Олімпіком / фото: ФК Шахтар

В матчі 17 туру УПЛ Шахтар – Олімпік півзахисник господарів Тайсон відзначився не надто коректним вчинком щодо свого екс-одноклубника Олексія Гая.

На останніх хвилинах поєдинку 17 туру Прем'єр-ліги Шахтар – Олімпік трапився не надто приємний епізод.

Шахтар – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Капітан "гірників" Тайсон поблизу чужих воріт відверто в'їхав у ноги хавбеку Олімпіка Олексію Гаю, навіть не маючи на меті зіграти у м'яч. Арбітр матчу Віктор Копієвський показав бразильцю жовту картку.

До слова, матч завершився сенсаційною нічиєю 2:2, при цьому Шахтар зумів уникнути поразки лише в компенсований арбітром час.

Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Олімпік Відеоновини Олексій Гай Олексій Гай Тайсон Тайсон
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