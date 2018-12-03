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Шахтар – Ліон: в найближчі два дні УЄФА вирішить, де відбудеться матч Ліги чемпіонів

2 грудня 23:18 335 Читать на русском
Шахтар – Ліон: в найближчі два дні УЄФА вирішить, де відбудеться матч Ліги чемпіонів
Шахтар – Ліон: в найближчі два дні УЄФА вирішить, де відбудеться матч Ліги чемпіонів

Рішення УЄФА щодо того, у якому місті відбудеться матч, буде оголошено вже найближчими днями.

За інформацією ведучого програми "Великий футбол" Олександра Денисова, у найближчі два дні УЄФА вирішить, де варто проводити матч 6-го туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном.

Після 5-турів "гірники" посідають 3 місце у квартеті F. У активі Шахтаря 5 очок, на 2 місці йде Ліон з 7-ма пунктами в активі.

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Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

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