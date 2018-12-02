Ярмоленко – про жеребкування Євро-2020 та відновлення після травми

Атакувальний півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував "Футбол 24" результати жеребкування кваліфікації до Євро-2020 та розповів про своє відновлення після травми.

"Хороша група. Я думаю, що про Португалію навіть казати не варто. Команда з першого кошику. Одна з найсильніших збірних на даний момент у світі.

Зрозуміло, що легко з ними не буде. Хотілося б, напевно, з третього кошику якогось більш слабкого суперника, але випала Сербія. Я вважаю, що це також дуже сильна команда, якщо подивитися і на їх останні виступи у Лізі націй. У сербів дуже багато хороших футболістів, які грають у провідних чемпіонатах.

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Про збірну Литви я особливо багато не знаю. А Люксембург зараз, мабуть, команда не з останнього кошику, як мені здається. Я дивився, як вони грали в Лізі націй, і вони дійсно демонструють непоганий футбол і навіть боролися за перше місце у себе в групі з Білоруссю. Тому нелегка група, але все залежить від нас, як ми будемо готові до цих матчів. У нас багато хороших футболістів, тому я впевнений, що все буде добре. Потрібно підготуватися, зіграти в хороший футбол, в який ми вміємо грати, і який показували в останніх матчах в Лізі націй.

Грати проти Роналду? Звичайно, це один з найкращих гравців світу за останні років десять. Але я вважаю, що футбол – це командний вид спорту. У нас кваліфікований тренерський штаб, і якщо Роналду буде грати проти нас, то нам розкажуть, як краще діяти проти нього та команди Португалії в цілому, щоб досягти позитивного результату.

Зараз, я вважаю, не варто говорити про те, буде грати Роналду проти України чи не буде. Найголовніше для нас – посісти те місце, яке дозволить нам вийти на чемпіонат Європи.

Відновлення після травми та повернення на поле? Про повернення на поле поки що не можу нічого сказати, адже достатньо серйозна травма і доволі тривалий період потрібен на відновлення. Тому якусь конкретну дату я не хочу говорити. Головне, щоб все пройшло без якихось ускладнень, щоб все йшло за планом. Від себе я зроблю все можливе, щоб якомога швидше повернутися на поле", – сказав він у коментарі кореспонденту "Футбол 24" у неділю після завершення жеребкування Євро-2020.

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