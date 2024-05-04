– У суспільстві є певна претензія до українських футболістів через те, що вони можуть вільно виїжджати за кордон, грати в іноземних командах, але, будьмо відвертими, не всі грають в топових командах. Чи правильне це рішення, як ви вважаєте?

– Ми ж усі вболіваємо, коли грає національна збірна і коли вона, виходячи на Євро, обіграла Ісландію. Для того, щоб у цій збірній були кадри, які якісно відповідають рівню футболу у світі, нам треба, щоб якомога більше наших футболістів грали за кордоном.

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Чим більше їх там буде, тим вищою буде якість безпосередньо футболістів в збірній і, якщо чесно, тим вищою буде якість футболу в Україні. Якщо клуби бачать, що вони виховують якісних гравців, які втримуються в Європі, вони розуміють, що це певна модель ведення бізнесу, тому що будь-який спорт – це комерція. Українські клуби будуть ставити задачі, виховувати та продавати, але за цей час вони теж створюють якісніший футбол в Україні, – сказав Стаховський в інтерв'ю РБК.

Нагадаємо, збірна України пробилась на Євро-2024, де у своїй групі зіграє проти Бельгії, Румунії та Словаччини. Континентальна першість пройде з 14 червня по 14 липня на полях Німеччини.

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