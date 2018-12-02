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"Він бреше, чао": як Шевчук і Фонсека емоційно сварились після матчу Шахтар – Олімпік

21:08 1939 Читать на русском
"Він бреше, чао": як Шевчук і Фонсека емоційно сварились після матчу Шахтар – Олімпік
Фонсека та Шевчук / ФК Шахтар

Головні тренери Шахтаря та Олімпіка Паулу Фонсека та В'ячеслав Шевчук побили горщики у підтрибунному приміщенні ОСК Металіст.

Після матчу 17-го туру УПЛ Шахтар – Олімпік (2:2) Паулу Фонсека та В'ячеслав Шевчук з'ясовували стосунки. Українець закидав португальцю, що помічник Фонсеки ображав наставника "олімпійців". А Фонсека скаржився на надто захисну гру Олімпіка.

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До слова, наприкінці матчу головного тренера Олімпіка В'ячеслава Шевчука вилучив суддя за надмірну емоційність у бік рефері. На думку Шевчука, Мораєс забив другий гол Шахтаря з оффсайду.

Відео конфлікту опублікував портал Footboom.

Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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