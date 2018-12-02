"Він бреше, чао": як Шевчук і Фонсека емоційно сварились після матчу Шахтар – Олімпік

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Ліверпуль вирвав перемогу в Евертона завдяки комічному голу на останніх секундах зустрічі
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Шевчук: В Олімпіка відібрали перемогу – тренер Шахтаря мені таке сказав, за що в житті відповів биУкраїна — 19:31 5939
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Олімпік не втримав перемогу над Шахтарем у донецькому дербіУкраїна — 19:01 3114
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Роналду та сильні серби з тренером без досвіду – коротко про суперників України у кваліфікації до Євро-2020Євро-2020 — 18:15 3001
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Арсенал обіграв Тоттенхем і вийшов на 4-е місце – трилер у лондонському дербіАнглія — 17:59 1901
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