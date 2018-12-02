Збірна України дізналася суперників у кваліфікації до Євро-2020

Стали відомі всі країни, з якими Україна боротиметься за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи-2020.

Збірна України під час жеребкування кваліфікації Євро-2020 потрапила до групи B. Суперниками "синьо-жовтих" у відборі до чемпіонату Європи стали такі збірні: Португалія, Сербія, Литва та Люксембург.

Евро-2020: результаты жеребьевки квалификации

Португальці є чинними чемпіонами Європи, а із "синьо-жовтими" їхні шляхи перетиналися у відборі до ЧС-1998. Тоді суперники обмінялися домашніми перемогами, а українці сенсаційно зуміли випередити піренейців у турнірній таблиці кваліфікаційної групи, зайнявши друге місце після переможця Євро-96 збірної Німеччини.

Із сербами збірна України грала лише товариські матчі. Проте, наша національна команда здобула 3 перемоги з трьох можливих, не пропустивши жодного м'яча. У Лізі націй 2018/19 Сербія виграла групу С4, випередивши румунів, чорногорців і литовців.

Зі збірною Литви Україна втретє зустрінеться в рамках відборів до чемпіонатів Європи. У кваліфікації до Євро-96 суперники обмінялися виїзними перемогами. А перед Євро-2008 "синьо-жовті" спочатку перемогли вдома, а потім програли балтійцям на виїзді та не поїхали на фінальний турнір.

Найзручнішим суперником для української збірної є Люксембург. Українці здобули 2 комфортні перемоги над цією збірною у відборі до Євро-2016, а також розгромили її у спарингу перед пам'ятним ЧС-2006.