Відбір до Євро-2020: календар матчів збірної України

Став відомий розклад поєдинків збірної України у відборі на чемпіонат Європи 2020 року.
Нагадаємо, сьогодні в Дубліні відбулось жеребкування відбіркового турніру до Євро-2020. Збірна України потрапила в групу B.
Збірна України дізналася суперників у кваліфікації до Євро-2020
"Синьо-жовті" розпочнуть відбір з двох виїзних поєдинків проти Португалії та Люксембурга, які пройдуть 22 та 25 березня 2019 року. А от завершиться відбір для України теж на виїзді – 17 листопада у Сербії, інформує офіційний сайт ФФУ.
1 тур (22 березня 2019 року)
Люксембург – Литва
Португалія – Україна
2 тур (25 березня)
Люксембург – Україна
Португалія – Сербія
3 тур (7 червня)
Литва – Люксембург
Україна – Сербія
4 тур (10 червня)
Сербія – Литва
Україна – Люксембург
5 тур (7 вересня)
Литва – Україна
Сербія – Португалія
6 тур (10 вересня)
Литва – Португалія
Люксембург — Сербія
7 тур (11 жовтня)
Португалія – Люксембург
Україна – Литва
8 тур (14 жовтня)
Литва – Сербія
Україна – Португалія
9 тур (14 листопада)
Португалія — Литва
Сербія – Люксембург
10 тур (17 листопада)
Люксембург – Португалія
Сербія – Україна
Роналду та сильні серби з тренером без досвіду – коротко про суперників України у кваліфікації до Євро-2020