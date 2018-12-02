Олімпік не втримав перемогу над Шахтарем у донецькому дербі

Лідер УПЛ Шахтар вдома не зміг обіграти Олімпік в рамках 17-го туру чемпіонату України.

Україна. Прем'єр-ліга, 17-й тур

Шахтар – Олімпік – 2:2

Голи: Мораєс, 7, 90+2 – Пасіч, 52, Балашов, 67

Донецьке дербі почалось досить жваво. Господарі одразу ж заволоділи м'ячем. Уже на 7-й хвилині зустрічі "гірникам" вдалось забити швидкий гол. Степаненко Болбат і Тайсон розіграли комбінацію, м'яч опинився у бразильця, який відпасував на Мораєса, а Жуніор результативно пробив по воротах Махновського – 1:0.

Після забитого м'яча Шахтар заспокоївся та методично перепасовувався в центрі поля та на підступах до штрафного Олімпіка без загострення. На екваторі першого тайму Балашов міг відновити паритет, проте в останній момент голу завадив Степаненко, який врятував епізод для "помаранчево-чорних". Олімпік нікуди не поспішав і чекав на свій шанс у контратаках. Під завісу тайму момент мав Нем, однак впевнено у рамці воріт діяв голкіпер Олімпіка.

Львів розписав бойову нічию з Маріуполем

По перерві підопічні Шевчука почали грати агресивніше і впевненіше. На 52-й хвилині це принесло свої плоди. Степаненко вибивав м'яч з власної штрафної, "шкіряний" відскочив до Пасіча, який без роздумів пробив, і м'яч після рикошету від того ж Степаненка опинився у сітці – 1:1. А на 66-й хвилині Олімпік й зовсім шокував Шахтар. "Олімпійці" заробили штрафний удар, який бездоганно виконав Балашов. Пятов дотягнувся, проте рикошетом від рук Андрія м'яч опинився у сітці воріт – 1:2.

Після пропущеного голу "гірники" відразу понеслись вперед відіграватись майже усім складом. За таку зухвалість Шахтар ледь не поплатився. Олімпік вийшов у контратаку 4 на 2, проте Кольцову не вистачило якихось сантиметрів, щоб подвоїти перевагу. "Гірники" майже не випускали Олімпік зі свого штрафного майданчика, гості захищались організовано, однак все-таки не змогли втримати перевагу.

Зоря перемогла Десну та вийшла на четверте місце

На 92-й хвилині Мораєс у штрафному майданчику відгукнувся на скидку Патріка та пробив точно головою, відновивши паритет. Наставник Олімпіка ативно апелював до арбітра, натякаючи на оффсайд. Копієвський був змушений вилучити Шевчука.

Господарі на хвилі успіху створили декілька моментів, намагаючись вирвати перемогу, однак Олімпік зумів втримати нічийний результат.

Після цієї нічиєї Шахтар має 42 очки та лідирує у чемпіонаті. У активі Олімпіка 18 очок після 17 турів. Завдяки цій нічиї "олімпійці" обійшли львівські Карпати та вийшли на 9 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.