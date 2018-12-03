УЄФА офіційно затвердив формат третього єврокубка

Виконавчий комітет УЄФА затвердив створення третього клубного турніру в циклі 2021-2024 років.

Новий турнір під робочою назвою UEL2 буде проводитися за тією ж схемою, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи. На груповому етапі виступлять 32 команди.

УЄФА планує проводити третій європейський клубний турнір з 2021 року

Формат включає груповий етап (вісім груп по чотири команди), 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах UEL2 і треті місця в групах Ліги Європи.

Новий турнір передбачає 141 матч за 15 ігрових днів. Точно так само, як в Лізі Європи. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

Новий турнір гарантує, що на груповому етапі єврокубків будуть представлені щонайменше 34 асоціації (зараз мінімум 26). Новий турнір буде відкритий для всіх національних асоціацій. Всі асоціації збережуть ті ж сумарні квоти, що і зараз.

Голова Асоціації європейських клубів розповів, коли з'явиться третій єврокубок

У циклі 2021-2024 років формат Ліги Європи буде приведений у відповідність з форматом нового турніру. Перед 1/8 фіналу вводиться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги Європи і треті місця в групах Ліги чемпіонів.