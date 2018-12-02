Євро-2020: результати жеребкування кваліфікації

УЄФА провів жеребкування відбірного етапу до чемпіонату Європи-2020. Визначилися учасники 10 груп.

Підсумок жеребкування:

Група А – Англія, Чехія, Болгарія, Чорногорія, Косово

Група В – Португалія, Україна, Сербія, Литва, Люксембург

Група С – Нідерланди, Німеччина, Північна Ірландія, Естонія, Білорусь

Група D – Швейцарія, Данія, Ірландія, Грузія, Гібралтар

Група Е – Хорватія, Уельс, Словаччина, Угорщина, Азербайджан

Група F – Іспанія, Швеція, Норвегія, Румунія, Фарери, Мальта

Група G – Польща, Австрія, Ізраїль, Словенія, Македонія, Латвія

Група H – Франція, Ісландія, Туреччина, Албанія, Молдова, Андорра

Група І – Бельгія, Росія, Шотландія, Кіпр, Казахстан, Сан-Маріно

Група J – Італія, Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Греція, Вірменія, Ліхтенштейн

Жеребкування відбору на Євро-2020: все, що потрібно знати

Онлайн-трансляція:

13:47. Команди з 5 та 6 кошиків отримали свої місця в групах.

13:43. Остаточний вигляд групи "синьо-жовтих": Португалія, Україна, Сербія, Литва, Люксембург.

13:42. Останнім опонентом збірної України став Люксембург!

13:40. Всі команди з четвертого кошика дізналися суперників:

Група А – Англія, Чехія, Болгарія, Чорногорія

Група В – Португалія, Україна, Сербія, Литва

Група С – Нідерланди, Німеччина, Північна Ірландія, Естонія

Група D – Швейцарія, Данія, Ірландія, Грузія

Група Е – Хорватія, Уельс, Словаччина, Угорщина

Група F – Іспанія, Швеція, Норвегія, Румунія

Група G – Польща, Австрія, Ізраїль, Словенія

Група H – Франція, Ісландія, Туреччина, Албанія

Група І – Бельгія, Росія, Шотландія, Кіпр

Група J – Італія, Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Греція

13:37. Україна з четвертого кошика отримала Литву!

13:36. Завершено жеребкування команд третього кошика:

Група А – Англія, Чехія, Болгарія

Група В – Португалія, Україна, Сербія

Група С – Нідерланди, Німеччина, Північна Ірландія

Група D – Швейцарія, Данія, Ірландія

Група Е – Хорватія, Уельс, Словаччина

Група F – Іспанія, Швеція, Норвегія

Група G – Польща, Австрія, Ізраїль

Група H – Франція, Ісландія, Туреччина

Група І – Бельгія, Росія, Шотландія

Група J – Італія, Боснія та Герцеговина, Фінляндія

13:33. Другим суперником України стає Сербія!

13:32. Всі збірні з другого кошика також дізналися перших суперників:

Група А – Англія, Чехія

Група В – Португалія, Україна

Група С – Нідерланди, Німеччина

Група D – Швейцарія, Данія

Група Е – Хорватія, Уельс

Група F – Іспанія, Швеція

Група G – Польща, Австрія

Група H – Франція, Ісландія

Група І – Бельгія, Росія

Група J – Італія, Боснія та Герцеговина

13:30. Україна потрапила в групу В до Португалії!

13:27. Інші команди з першого кошика також отримали свої групи. Підсумковий вигляд такий:

Група А – Англія

Група В – Португалія

Група С – Нідерланди

Група D – Швейцарія

Група Е – Хорватія

Група F – Іспанія

Група G – Польща

Група H – Франція

Група І – Бельгія

Група J – Італія

13:25. Першими розмістили по групах переможців топ-дивізіону Ліги націй. Група А – Англія, група В – Португалія, група С – Нідерланди, група D – Швейцарія.

13:22. Джорджо Маркетті представив правила процедури – розповіли про політичні обмеження, обмеження щодо клімату, послідовність вибору команд і інші нюанси.

13:18. Жеребкування проведуть 4 зірки футболу: Ронні Вілан, Нуну Гомеш, Робі Кін і Вітор Байя.

13:15. УЄФА представляє кожне з 12 міст-господарів фінальної частини Євро-2020. Нагадаємо, що фінал відбудеться на Вемблі.

13:07. Після танців на сцені та ефектних роликів чемпіон Європи-2016 Рікарду Карвалью виніс у студію трофей.

13:00. Церемонія жеребкування у Дубліні розпочалася. Дивитися відеотрансляцію можна на офіційному сайті УЄФА.

Всі 55 членів УЄФА будуть розділені на 10 груп (5 по 5 команд і 5 по 6 команд). По 2 найкращі збірні з кожної групи вийдуть у фінальну частину турніру. Ще 4 місця отримають переможці плей-офф кожного з дивізіонів Ліги націй. Жодних привілеїв для 12 країн, чиї міста прийматимуть матчі Євро-2020. Відбірний раунд триватиме з березня по листопад 2019 року.

Склад кошиків на жеребкування:

Збірна України потрапила в другий кошик. Німеччина, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Данія, Швеція, Росія, Австрія, Уельс, Чехія не стануть нашими суперниками.