Євро-2020: результати жеребкування кваліфікації

УЄФА провів жеребкування відбірного етапу до чемпіонату Європи-2020. Визначилися учасники 10 груп.
Підсумок жеребкування:
Група А – Англія, Чехія, Болгарія, Чорногорія, Косово
Група В – Португалія, Україна, Сербія, Литва, Люксембург
Група С – Нідерланди, Німеччина, Північна Ірландія, Естонія, Білорусь
Група D – Швейцарія, Данія, Ірландія, Грузія, Гібралтар
Група Е – Хорватія, Уельс, Словаччина, Угорщина, Азербайджан
Група F – Іспанія, Швеція, Норвегія, Румунія, Фарери, Мальта
Група G – Польща, Австрія, Ізраїль, Словенія, Македонія, Латвія
Група H – Франція, Ісландія, Туреччина, Албанія, Молдова, Андорра
Група І – Бельгія, Росія, Шотландія, Кіпр, Казахстан, Сан-Маріно
Група J – Італія, Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Греція, Вірменія, Ліхтенштейн
Жеребкування відбору на Євро-2020: все, що потрібно знати
Онлайн-трансляція:
13:47. Команди з 5 та 6 кошиків отримали свої місця в групах.
13:43. Остаточний вигляд групи "синьо-жовтих": Португалія, Україна, Сербія, Литва, Люксембург.
13:42. Останнім опонентом збірної України став Люксембург!
13:40. Всі команди з четвертого кошика дізналися суперників:
Група А – Англія, Чехія, Болгарія, Чорногорія
Група В – Португалія, Україна, Сербія, Литва
Група С – Нідерланди, Німеччина, Північна Ірландія, Естонія
Група D – Швейцарія, Данія, Ірландія, Грузія
Група Е – Хорватія, Уельс, Словаччина, Угорщина
Група F – Іспанія, Швеція, Норвегія, Румунія
Група G – Польща, Австрія, Ізраїль, Словенія
Група H – Франція, Ісландія, Туреччина, Албанія
Група І – Бельгія, Росія, Шотландія, Кіпр
Група J – Італія, Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Греція
13:37. Україна з четвертого кошика отримала Литву!
13:36. Завершено жеребкування команд третього кошика:
Група А – Англія, Чехія, Болгарія
Група В – Португалія, Україна, Сербія
Група С – Нідерланди, Німеччина, Північна Ірландія
Група D – Швейцарія, Данія, Ірландія
Група Е – Хорватія, Уельс, Словаччина
Група F – Іспанія, Швеція, Норвегія
Група G – Польща, Австрія, Ізраїль
Група H – Франція, Ісландія, Туреччина
Група І – Бельгія, Росія, Шотландія
Група J – Італія, Боснія та Герцеговина, Фінляндія
13:33. Другим суперником України стає Сербія!
13:32. Всі збірні з другого кошика також дізналися перших суперників:
Група А – Англія, Чехія
Група В – Португалія, Україна
Група С – Нідерланди, Німеччина
Група D – Швейцарія, Данія
Група Е – Хорватія, Уельс
Група F – Іспанія, Швеція
Група G – Польща, Австрія
Група H – Франція, Ісландія
Група І – Бельгія, Росія
Група J – Італія, Боснія та Герцеговина
13:30. Україна потрапила в групу В до Португалії!
13:27. Інші команди з першого кошика також отримали свої групи. Підсумковий вигляд такий:
Група А – Англія
Група В – Португалія
Група С – Нідерланди
Група D – Швейцарія
Група Е – Хорватія
Група F – Іспанія
Група G – Польща
Група H – Франція
Група І – Бельгія
Група J – Італія
13:25. Першими розмістили по групах переможців топ-дивізіону Ліги націй. Група А – Англія, група В – Португалія, група С – Нідерланди, група D – Швейцарія.
13:22. Джорджо Маркетті представив правила процедури – розповіли про політичні обмеження, обмеження щодо клімату, послідовність вибору команд і інші нюанси.
13:18. Жеребкування проведуть 4 зірки футболу: Ронні Вілан, Нуну Гомеш, Робі Кін і Вітор Байя.
13:15. УЄФА представляє кожне з 12 міст-господарів фінальної частини Євро-2020. Нагадаємо, що фінал відбудеться на Вемблі.
13:07. Після танців на сцені та ефектних роликів чемпіон Європи-2016 Рікарду Карвалью виніс у студію трофей.
13:00. Церемонія жеребкування у Дубліні розпочалася. Дивитися відеотрансляцію можна на офіційному сайті УЄФА.
Всі 55 членів УЄФА будуть розділені на 10 груп (5 по 5 команд і 5 по 6 команд). По 2 найкращі збірні з кожної групи вийдуть у фінальну частину турніру. Ще 4 місця отримають переможці плей-офф кожного з дивізіонів Ліги націй. Жодних привілеїв для 12 країн, чиї міста прийматимуть матчі Євро-2020. Відбірний раунд триватиме з березня по листопад 2019 року.
Склад кошиків на жеребкування:
Збірна України потрапила в другий кошик. Німеччина, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Данія, Швеція, Росія, Австрія, Уельс, Чехія не стануть нашими суперниками.