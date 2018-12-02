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Шахтар – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

19:43 746 Читать на русском
Шахтар – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Шахтар у рідних стінах на останніх секундах зумів вирвати нічию у матчі проти Олімпіка. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Україна. Прем'єр-ліга, 17-й тур

Шахтар – Олімпік – 2:2

Голи: Мораєс, 7, 90+2 – Пасіч, 52, Балашов, 67

Уже на 7-й хвилині зустрічі "гірникам" вдалось забити швидкий гол. Степаненко Болбат і Тайсон розіграли комбінацію, м'яч опинився у бразильця, який відпасував на Мораєса, а Жуніор результативно пробив по воротах Махновського – 1:0.

На 52-й хвилині Степаненко вибивав м'яч з власної штрафної, "шкіряний" відскочив до Пасіча, який без роздумів пробив, і м'яч після рикошету від того ж Степаненка опинився у сітці – 1:1.

Олімпік не втримав перемогу над Шахтарем у донецькому дербі

А на 66-й хвилині Олімпік й зовсім шокував Шахтар. "Олімпійці" заробили штрафний удар, який бездоганно виконав Балашов. Пятов дотягнувся, проте рикошетом від рук Андрія м'яч опинився у сітці воріт – 1:2.

На 92-й хвилині Мораєс у штрафному майданчику відгукнувся на скидку Патріка та пробив точно головою, відновивши паритет. Наставник Олімпіка ативно апелював до арбітра, натякаючи на оффсайд. Копієвський був змушений вилучити Шевчука. Господарі на хвилі успіху створили декілька моментів, намагаючись вирвати перемогу, однак Олімпік зумів втримати нічийний результат.

Після цієї нічиєї Шахтар має 42 очки та лідирує у чемпіонаті. У активі Олімпіка 18 очок після 17 турів. Завдяки цій нічиї "олімпійці" обійшли львівські Карпати та вийшли на 9 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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