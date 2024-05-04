Арсенал та Борнмут зійдуться в матчі 36-го туру АПЛ. Стартові склади, доля Зінченка і Забарного, де дивитись матч – у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Арсенал – Борнмут розпочнеться о 14:30 за київським часом. Гру можна переглянути наживо на Setanta Sports або MEGOGO. За основними подіями гри також можна стежити в текстовому онлайні Футбол 24.

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Олександр Зінченко продовжує неприємну серію, вп'яте поспіль залишаючись в запасі Арсенала. Мікель Артета знову довірив лівий фланг захисту Такехіро Томіясу. Натомість Ілля Забарний повернувся до основи Борнмута. Хвороба вибила українця на минулий тур проти Брайтона (3:0), не давши відіграти всі матчі цього сезону АПЛ.

Стартовий склад Арсенала:

Борнмута: