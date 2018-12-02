Ліверпуль вирвав перемогу в Евертона завдяки комічному голу на останніх секундах зустрічі

Ліверпуль дотиснув Евертон на останніх хвилинах у поєдинку 14 туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 14 тур

Ліверпуль – Евертон – 1:0

Гол: Оріджі, 90+6

Матч 14 туру Прем'єр-ліги Ліверпуль – Евертон, розпочався о 18:15. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію поєдинку.

Після поразки у Парижі в поєдинку Ліги чемпіонів, яка поставила підопічних Клоппа на межу вильоту з турніру, Ліверпуль отримав чудовий шанс для реабілітації перед власними вболівальниками – мерсисайдське дербі. Після вчорашньої перемоги Ман Сіті Ліверпуль влаштовувала лише перемога над принциповим суперником. Цікаво, що Евертон не може перемогти "червоних" на Енфілді з 1999 року.

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Команди обмінялись моментами вже на старті гри, проте ударам Міни та Мане бракувало точності. А от на 21-й хвилині "іриски" втратили неймовірну нагоду – Аліссон здійснив дивовижний сейв після удару Андре Гомеша, а за декілька секунд вже Джо Гомес вибив м'яч з воріт після пострілу Сігурдссона!

Ближче до завершення тайму суперники знову створили по одному класному моменту – спершу Волкот не використав вихід фактично віч-на-віч з голкіпером, а буквально перед цим Шакірі не зумів переграти Пікфорда. Загалом у першій половині гри Ліверпуль більше володів м'ячем, проте обидві команди мали рівну кількість нагод для для взяття воріт, які успішно змарнували.

На початку другого тайму той же Мане не використав вихід на ворота Евертона, пробивши повз ворота. До слова, нещодавно сенегалець підписав новий довгостроковий контракт з Ліверпулем. Після цього гра заспокоїлась, команди знову активізувались лише на останніх хвилинах гри. На 87-й хвилині Орігі, який вийшов на заміну, міг принести перемогу Ліверпулю, проте м'яч після його удару влучив у поперечку. Одразу після цього Старрідж пробивав по воротах та влучив у руку Сігурдссону, але арбітр пенальті не призначив.

Підопічні Клоппа все ж досягли свого на останніх секундах матчу. Ван Дейк невдало пробив по воротах, запаливши свічку. Проте вкрай невдало зіграв Пікфорд, не зафіксувавши м'яч. Тут як тут був Орджі, який відправив м'яч у ворота.

Таким чином 100-е мерсисайдське дербі на Енфілді завершилось перемогою Ліверпуля, який набирає 36 очок та зберігає відрив від Манчестер Сіті у 2 пункти. У Евертона 22 очки та 6 позиція.