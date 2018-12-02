Зінченко проти Борнмута: участь у голах в кожні ворота, чудові оцінки англійських ЗМІ та суперечлива реакція фанів

Олександр Зінченко відіграв за Манчестер Сіті трішки більше за тайм в матчі 14 туру АПЛ проти Борнмута, де його команда перемогла з рахунком 3:1. Приємні слова від англійських журналістів, ключові аспекти гри українця та коментарі фанів – в нашому матеріалі.

Хосеп Гвардіола в другому матчі поспіль довірив лівий фланг оборони Олександру Зінченку. На тижні українець не вразив у Лізі чемпіонів проти Ліона – його опонент "возив" оборону Манчестер Сіті. Однак тренерський штаб "містян" проігнорував критику від журналістів і вболівальників, давши українцю ще один шанс.

На жаль, Зінченку судилося провести на полі лише половину ігрового часу. На старті другого тайму Фернандінью випадково зламав йому ніс, а медики не зуміли швидко привести обличчя футболіста до ладу. Гвардіола замінив його на Фабіана Делфа – конкурент розпочав зустріч за спиною Олександра в запасі.

Зінченко у грі з Борнмутом загалом виконував звичні функції з постійними зміщеннями ближче до центру під час контролю м'яча. Для Сіті звітна перемога не вийшла легкою, але команда Гвардіоли все одно тотально переважала суперника за володінням. Традиційно для таких матчів Олександр більшість часу проводив у півфланзі на чужій половині поля. Розташовувався вище, ніж правий фулбек Сіті Даніло.

На момент травми Зінченко залишався одним з лідерів команди за кількістю передач і дотиків до м'яча на рівні з двома центрбеками. Точність, як завжди, на високому рівні – 92%. Що важливо, тоді він був лідером у складі "містян" за кількістю передач у фінальну третину поля – 14 (разом з Гюндоганом).

Головним адресатом передач від Зінченка став Ілкай Гюндоган – від нього й отримав найбільше пасів. Попри позицію атакувального хавбека, німець в середньому опинявся майже на одній лінії з Олександром, і вони створили одну з найактивніших зв'язок у матчі на лівому півфланзі.

Зінченко виконав один ключовий пас, вирізав два вдалі лонгболи та організував перший гол своєї команди. Хавбек збірної України розкішно і вчасно (за мить до офсайду партнера) закинув м'яч у чужий штрафний майданчик на Сане. Лерою відзначитися завадив голкіпер, але Бернарду Сілва на добиванні не пробачив Борнмут.

Відпрацьована комбінація лівого блоку, де кожен знав свою роль. Один з партнерів рухом у протилежному напрямку витягує на себе захисника, а Сане вривається у вільну зону. До слова, Зінченко (35) у гольовій атаці перед вирішальним пасом двічі обігрався з Гюндоганом, шукаючи момент для пасу.

В оборонній роботі все досі далеке від ідеалу, але позитивні цифри існують. Обидві спроби відбору завершилися вдало. Олександр найчастіше в складі Манчестер Сіті вступав у єдиноборства – 13 разів (виграв 5), хоча відіграв майже вдвічі менше хвилин, ніж партнери.

Без критики не обійдеться. Саме Зінченко не встиг "накрити" Френсіса, коли той виконував гольовий навіс на Вілсона – Борнмут зрівнював рахунок. Українець на мить загубив опонента, за якого відповідав, що надало правому беку "вишень" час і простір для асисту. Таким чином Зінченка можна назвати головним героєм обох голів під час його перебування на полі: забитого і пропущеного.

Зінченко проти Ліона: помилки в обороні, погані оцінки англійських ЗМІ та критика Гвардіоли через довіру українцю

Статистичні портали низько оцінили роботу Зінченка проти Борнмута. SofaScore поставив 6.9 – другий найгірший бал у команді, щоправда, ще 4 гравці Сіті отримали стільки ж. WhoScored оцінив в 6.7 – лише два футболісти "містян" зі стартового складу отримали менше.

Провідні англійські ЗМІ захоплюються дальніми передачами Зінченка та малюють йому пристойні оцінки. Sky Sports поставило Зінченку 7 балів – середній результат в команді. В онлайні на сайті BBC закидання Олександра в моменті з першим голом називають "прекрасним" і відзначають створений шанс для Габріела Жезуса.

Daily Mail чудово оцінила Зінченка на фоні партнерів – 7. Тільки Давід Сілва, який відіграв останні 15 хвилин, і Лерой Сане отримали кращий бал. До речі, газета захоплюється діями та статистикою німця у цій зустрічі, а також виділяє, що Зінченко постійно шукав можливості для передачі йому з метою вивести на удар.

Профільні ресурси також наділили Зінченка компліментами та хорошими балами. Manchester Evening News і City Watch синхронно поставили йому 7 балів, що є третьою найкращою оцінкою від обох сайтів.

"Його пас розрізав оборону "вишень" і дав змогу Бернарду Сілві відкрити рахунок. Згодом повторив такий хитрий пас ще декілька разів. В обороні також був надійним, аж поки не мусив піти з поля через розбитий ніс", – пише про українця MEN.

"Грав в пас від українця в першому таймі загалом була феноменальною, а пара дальніх передач особливо виділялися. Друга з таких призвела до гола Бернарду Сілви (скрін нижче). На жаль, мусив покинути поле через зламаний ніс і кровотечу, яка не припинялася", – приємна характеристика від CW.

Вболівальники Манчестер Сіті мають не настільки приємні враження від гри Зінченка у вчорашньому матчі. На популярному ресурсі reddit прихильники "містян", обговорюючи матч, висловлювали різні думки щодо Олександра. Від "він не повинен більше виходити на лівому фланзі оборони" до "Зінч був чудовим в атакувальних функціях, я збився з рахунку, скільки разів він розривав захист Борнмута".

Користувачі reddit пояснюють певні проблеми в обороні тим, що суперники часто віддавали в його зону верхові передачі (9 дуелей з 13 були повітряними), де шансів в Олександра було обмаль. Також вони хочуть бачити Зінченка в центрі поля. Пеп Гвардіола вчора натякнув, що українець може підстрахувати Фернандінью, тому чекаємо й такої можливості.

У Twitter оцінки вболівальників гри Зінченка також розділилися. Хтось залишився задоволеним через корисні дії на атаку, а комусь не сподобалося, що він погано сідає в оборону та змушує Ляпорта його страхувати і грати ширше. Загалом у мережі відзначили, що з виходом Фабіана Делфа замість українця футбол Сіті став спокійнішим і надійнішим. Втім, поки Менді травмований, Зінченко точно повинен отримати черговий шанс.