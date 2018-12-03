"Я вчинив дуже некрасиво", – Тайсон вибачився перед Гаєм за грубий фол

Капітан Шахтаря Тайсон перепросив у півзахисника Олімпіка Олексія Гая, який отримав брутальний удар ззаду по ногах наприкінці донецького дербі.

"Прошу вибачення у Олексія Гая. Я вчинив дуже некрасиво, не можна так вчиняти", – написав бразилець у Instagram.

Шахтар – Олімпік: Тайсон брутально в'їхав у ноги Гаю

Зазначимо, Тайсон грубо в'їхав у ноги Гаю на останніх хвилинах поєдинку 17 туру Прем'єр-ліги Шахтар – Олімпік. Бразилець навіть і близько не міг дістатися м'яча, проте вирішив ззаду підступно сфолити проти Гая. Арбітр матчу Віктор Копієвський показав Тайсону жовту картку.

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