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"Я вчинив дуже некрасиво", – Тайсон вибачився перед Гаєм за грубий фол

2 грудня 22:11 827 Читать на русском
"Я вчинив дуже некрасиво", – Тайсон вибачився перед Гаєм за грубий фол
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Капітан Шахтаря Тайсон перепросив у півзахисника Олімпіка Олексія Гая, який отримав брутальний удар ззаду по ногах наприкінці донецького дербі.

"Прошу вибачення у Олексія Гая. Я вчинив дуже некрасиво, не можна так вчиняти", – написав бразилець у Instagram.

Шахтар – Олімпік: Тайсон брутально в'їхав у ноги Гаю

Зазначимо, Тайсон грубо в'їхав у ноги Гаю на останніх хвилинах поєдинку 17 туру Прем'єр-ліги Шахтар – Олімпік. Бразилець навіть і близько не міг дістатися м'яча, проте вирішив ззаду підступно сфолити проти Гая. Арбітр матчу Віктор Копієвський показав Тайсону жовту картку.

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Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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Теги
Шахтар - Олімпік Шахтар Шахтар Олексій Гай Олексій Гай Тайсон Тайсон
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