Шевчук: В Олімпіка відібрали перемогу – тренер Шахтаря мені таке сказав, за що в житті відповів би

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук емоційно прокоментував нічию проти Шахтаря в чемпіонаті України.

"У нас відібрали перемогу. Є повтори, хай подивляться. Не знаю, за що мене суддя вилучив. Я його не ображав. А ось тренер Шахтаря, асистент Фонсеки, сказав на мою адресу жорсткі слова португальською мовою. За те, що було сказане членом португальського тренерського штабу, я б у житті відповів йому. По-чоловічому.

Олімпік не втримав перемогу над Шахтарем у донецькому дербі

У мене на тілі тату Шахтаря, це мій рідний клуб. Я завжди за них вболіваю. Однак у матчах Олімпіка проти Шахтаря я за Олімпік. Дуже радий за хлопців, що вони виконали задумане нами. Ми мали вигравати цю гру", – розповів Шевчук в ефірі каналу "Футбол 1".

Відзначимо, що наставник Шахтаря Паулу Фонсека визнав у флеш-інтерв'ю, що в моменті, коли Мораєс зрівняв рахунок, міг бути офсайд. Шевчука вилучили після цього епізоду, а гра перетворилась на, місцями дуже грубе, з'ясовування стосунків.