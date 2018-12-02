toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ОЛІМПІК АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН

Шевчук: В Олімпіка відібрали перемогу – тренер Шахтаря мені таке сказав, за що в житті відповів би

19:31 5974 Читать на русском
Шевчук: В Олімпіка відібрали перемогу – тренер Шахтаря мені таке сказав, за що в житті відповів би
В'ячеслав Шевчук

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук емоційно прокоментував нічию проти Шахтаря в чемпіонаті України.

"У нас відібрали перемогу. Є повтори, хай подивляться. Не знаю, за що мене суддя вилучив. Я його не ображав. А ось тренер Шахтаря, асистент Фонсеки, сказав на мою адресу жорсткі слова португальською мовою. За те, що було сказане членом португальського тренерського штабу, я б у житті відповів йому. По-чоловічому.

Олімпік не втримав перемогу над Шахтарем у донецькому дербі

У мене на тілі тату Шахтаря, це мій рідний клуб. Я завжди за них вболіваю. Однак у матчах Олімпіка проти Шахтаря я за Олімпік. Дуже радий за хлопців, що вони виконали задумане нами. Ми мали вигравати цю гру", – розповів Шевчук в ефірі каналу "Футбол 1".

Відзначимо, що наставник Шахтаря Паулу Фонсека визнав у флеш-інтерв'ю, що в моменті, коли Мораєс зрівняв рахунок, міг бути офсайд. Шевчука вилучили після цього епізоду, а гра перетворилась на, місцями дуже грубе, з'ясовування стосунків.

Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне Шахтар Шахтар Шахтар - Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Олімпік Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Бордо
22:00
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук