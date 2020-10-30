Зоря – Брага

Зоря продовжує невдалі виступи в Лізі Європи – луганці вдома програли Бразі. Шедевр екс-партнера Мессі приніс супернику історичний тріумф – Брага перервала фантастичну серію невдач проти українських команд.

Зоря відповіла шаленим голом престижу, але не врятувалася від поразки та останнього місця в групі. Віктор Скрипник стримано прокоментував невдачу. Гравці критикували себе та шукали причини фіаско.

Ліга Європи та невдачі українців

Лестер невпевнено переміг АЕК і очолив групу Зорі. Поразці греків не зарадив Євген Шахов. Взагалі другий тур групового раунду Ліги Європи перетворився на жахіття для українців.

Роман Яремчук нереалізованим пенальті підписав вирок Генту в матчі з Хоффенхаймом – "буйволи" зазнали розгрому. Роман Безус також не показав чогось особливого, а Ігор Пластун взагалі не вийшов на поле. Як і Євген Чеберко, який з лави запасних спостерігав за трагічною для України австрійською феєрією.

Багато наших пропускали ігровий день через травми. Василь Кравець вийшов на поле, навіть провів гідний матч, але не врятував Лех від поразки Рейнджерс – все вирішила заміна Джеррарда.

ПСВ пропустив скандальний диво-гол з центра поля, Мбокані шокував Тоттенхем, Фонсека не обіграв болгар, а от Арсенал, Бенфіка та Мілан впевнено розгромили суперників.

Україна

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