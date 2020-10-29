Продовжується груповий раунд Ліги Європи. У рамках другого туру перемоги здобули Бенфіка, Рейнджерс, ПСВ, АЗ і Наполі. Огляд матчів читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 1 тур

Група D

Бенфіка – Стандард – 3:0

Голи: Піцці, 49 (пен), 76, Вальдшмідт, 65 (пен)

Рейнджерс – Лех – 1:0

Гол: Морелос, 68

Група Е

Гранада – ПАОК – 0:0

Омонія – ПСВ – 1:2

Голи: Гомес, 29 – Мален, 40, 90+3

Група F

АЗ – Рієка – 4:1

Голи: Копмайнерс, 6 (пен), Гудмундссон, 20, 60, Карлссон, 51 – Куленовіч, 72

Реал Сосьєдад – Наполі – 0:1

Гол: Політано, 56

Вилучення: Осімхен, 90+3

Бенфіка домінувала в матчі зі Стандардом, але забивала з пенальті. Спершу Вальдшмідт заробив 11-метровий – Піцці реалізував, а потім Тавареш змусив суперника сфолити у штрафному майданчику – вирок виконав вже Вальдшмідт. Піцці ефектним голом оформив розгром бельгійців.

Рейнджерс дотиснув Лех. Зіграла заміна Стівена Джеррарда. Морелос вийшов на поле і через 6 хвилин забив переможний гол, замкнувши навіс зліва. Василь Кравець провів увесь матч на лівому фланзі оборони Леха, добре проявив себе у захисті (3 відбирання, 6 виносів, 2 перехоплення, 70% виграних дуелей), але не допоміг полякам втримати нічию.

Бенфіка та Рейнджерс з 6 очками лідирують у групі D. У Стандарда та Леха залікових балів немає. Все прогнозовано, без сенсацій.

ПСВ пропустив розкішний і водночас скандальний гол від Омонії. Гомес ударом з власної половини поля вразив ворота нідерландців, але розіграв штрафний, коли м'яч котився. Арбітри цього не помітили та зарахували гол. ПСВ здійснив камбек зусиллями Малена – 21-річний капітан оформив дубль.

Гранада розписала нульову нічию з ПАОКом і залишилася на чолі групи Е. ПСВ – другий, ПАОК і Омонія позаду.

АЗ красиво розбив Рієку – відзначилися Копмайнерс, Гудмундссон і Карлссон. У серпні ці хлопці вилетіли від Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. АЗ після двох перемог очолює квартет F, а далі йдуть Реал Сосьєдад і Наполі. Італійці сьогодні здолали басків завдяки голу Політано.

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