"Фол на мені? Я думаю, що це червона картка. Це був фол останньої надії. Так, там була людина праворуч, може, він і наздоганяв мене. Але я вже в штрафний входив один на один. Суддя ухвалив таке рішення. Можливо, це й могло вплинути на остаточний рахунок. Але ми програли, говорити про червону картку – це таке. Думаю, фол був до штрафного майданчика, я ще не встиг до нього увійти.

"Те, що працює в УПЛ, у Лізі Європи не проходить": Скрипник стримано прокоментував поразку від Браги

Зорі бракує останньої передачі, останнього удару. Напевне, це у всіх так в Україні. У нас і моментів ніби було більше. У Браги 2-3, але 2 голи. Можливо, фарт був на їхньому боці. По грі і статистиці було непогано.

Не скажу, що 2 м'ячі в стартові хвилини вирішили результат матчу. Динамо теж вигравало 2:0 у Ференцвароша, а закінчило 2:2. Виходили з такими ж думками на другий тайм. Якби забили трохи раніше, то гра була б зовсім іншою. Почали не дуже добре, пропущені голи б'ють по психології. Але в першому таймі у нас були 3-4 моменти. Якби ми їх реалізували, можливо, гра пішла б в іншому руслі. Що вже зараз говорити", – сказав Владислав Кабаєв в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, Зоря мінімально поступилась Бразі (1:2) та посідає останнє місце у турнірній таблиці групи G.

Зоря програла Бразі в матчі Ліги Європи та значно ускладнила шанси на вихід з групи